迄今最大型研究揭露 女性罹患憂鬱症「基因風險」較男性高

研究發現，女性罹患憂鬱症的基因風險高於男性。（美聯社檔案照）

英國「衛報」7日報導，迄今針對憂鬱症性別差異所進行的最大規模基因研究發現，女性罹患憂鬱症的基因風險高於男性，與女性憂鬱症相關的基因變異有16種，與男性相關的變異則有8種。

這項由澳洲昆士蘭醫學研究院貝格霍菲爾醫學研究中心（QIMR Berghofer Medical Research Institute）主導的研究指出，儘管男女之間有相當大比例的憂鬱症相關基因變異是重疊的，但「女性承擔的基因風險負擔較高，可能與女性特有的變異有關。」

請繼續往下閱讀...

該中心基因流行病學實驗室資深研究員米契爾（Brittany Mitchell）表示，雖然女性一生中罹患憂鬱症的機率是男性的2倍，憂鬱症在不同人身上表現的樣態也差異極大，都是早已知道的事實，但直到現在，針對為何憂鬱症在男女之間表現差異如此顯著，以及基因在其中可能扮演的角色，始終缺乏一致性的研究結果。

這份刊登於「自然通訊」（Nature Communications）期刊的研究報告指出，以往學界提出的解釋橫跨行為、環境與生物層面，包括男性因較少尋求協助而導致低估診斷率，以及女性較常暴露於性侵害與人際暴力等環境因素等，這些因素共同凸顯理解憂鬱症根本機制所需的多面向方法，但造成這些差異的關鍵生物機制成分之一，可能在於基因差異。

研究團隊分析來自5個國際資料庫的DNA樣本，包括來自澳洲、荷蘭、美國及2組英國研究對象，最終樣本包括13萬471名患有重度憂鬱症的女性與6萬4805名男性，以及15萬9521名未被診斷為憂鬱症的女性與13萬2185名男性。

研究也發現，女性在憂鬱症與代謝特徵，如身體質量指數（BMI）及代謝症候群之間的基因相關性比男性更強。首席研究員湯瑪斯（Jodi Thomas）表示，這些基因差異或許有助於解釋為何女性憂鬱症患者更常出現代謝症狀，例如體重變化或精力異常。

澳洲新南威爾斯大學臨床醫學院教授米契爾（Philip Mitchell）指出，全球研究長期以來皆發現，女性罹患憂鬱症的比例普遍高於男性，大多數研究顯示女性的風險是男性的2到3倍，但過去主流理論多半聚焦於社會與心理層面，例如女性在家庭照護角色上的負擔，相較於男性在經濟支撐角色的壓力，或女性在人格特質上的脆弱性等。

米契爾強調，儘管他並未參與，但這項開創性基因研究提供了強而有力的證據，顯示男女憂鬱症發生率的差異，實際上可能源自基因的因素，這不僅強化了男女憂鬱症差異主要源自生物因素的證據，也暗示未來可能需要針對男女開發不同的藥物治療。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法