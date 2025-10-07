為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    德國新科女市長遇刺！遭連砍13刀命危 凶嫌在逃

    2025/10/07 23:10 即時新聞／綜合報導
    德國黑爾德克市新科女市長斯塔爾澤。（法新社）

    德國黑爾德克市新科女市長斯塔爾澤。（法新社）

    德國1位新當選的女市長今（7日）遭持刀攻擊，目前正在與死神搏鬥。57歲斯塔爾澤（Iris Stalzer）在黑爾德克市（Herdecke）的自宅外，遭到「數名男子」連刺13刀，她的腹部與背部均有嚴重刀傷。

    英媒《太陽報》報導，斯塔爾澤15歲的養子，當時在屋內發現重傷倒地的母親，斯塔爾澤告訴他，自己是在街上遇襲後勉強才回到家中。當下斯塔爾澤17歲的女兒也在屋內，2人在約在中午時分急忙報警，救護人員趕到後，將已經昏倒的斯塔爾澤送上直升機，並立刻送往醫院急救。

    據報導，斯塔爾澤目前仍處於命危狀態，正在接受院方的治療，而凶嫌依然在逃、攻擊動機至今還不明。但有目擊者指出，斯塔爾澤的兒子曾在現場被上銬並帶上警車，不過警方事後解釋，這麼做是為了防止他破壞現場證據，並不代表有涉案。

    德國當局已針對此案發布重大警戒令，更展開大規模追緝行動。斯塔爾澤9月28日才剛在選舉中勝出，當選為魯爾區（Ruhrgebiet）黑爾德克市的市長，她代表中間偏左的社會民主黨（SPD），以52.2%的得票率，險勝中間偏右的基督教民主聯盟（CDU）候選人。

