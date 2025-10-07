為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    真的「狼犬」！ 希臘首次透過DNA證實野生狼犬混血

    2025/10/07 09:59 編譯陳成良／綜合報導
    圖為家犬的祖先灰狼。希臘近日首次透過DNA證實，境內出現了野生的狼犬混血後代，專家指出，真正的混血個體比過去僅憑外觀判斷要罕見得多。（法新社資料照）

    圖為家犬的祖先灰狼。希臘近日首次透過DNA證實，境內出現了野生的狼犬混血後代，專家指出，真正的混血個體比過去僅憑外觀判斷要罕見得多。（法新社資料照）

    根據《法新社》報導，希臘一個知名的野生動物保育團體「卡利斯托」（Callisto）週五宣布，已確認該國首例狼與犬的混血後代，這是首次透過基因檢測證實的案例。

    卡利斯托的生物學家約基梅杜（Aimilia Ioakimeidou）在雅典的一場會議上表示，這個混血個體是在希臘北部大城塞薩洛尼基（Thessaloniki）附近發現的。DNA檢測結果顯示，牠的基因組成有45%是狼，55%是犬科動物。

    約基梅杜指出，這項發現是來自對希臘本土50個野狼樣本進行檢測的結果。

    過去在歐洲、中亞與美國都曾有狼犬混血的報告，但大多僅是基於動物的外觀來進行分類。然而，後來的基因檢測顯示，這種真正的混血個體，實際上比最初想像的要罕見得多。

    希臘的野狼族群數量在近年來穩定增長，這主要歸功於1983年依據《伯恩公約》（Berne Convention）實施的狩獵禁令。根據卡利斯托近期完成的一項為期6年的研究，目前希臘的野狼總數已達到2075隻，甚至在首都雅典附近的帕尼薩山（Mount Parnitha），都已出現至少3個狼群。

    卡利斯托組織目前也正試圖尋找並圍捕一隻在9月份攻擊了一名5歲女童的年輕野狼。

    狗的起源理論近年改變

    儘管馴化犬類源自約4萬至1.5萬年前灰狼的近親，但其起源故事近年已有所改變。長期以來的主流理論認為，狼是因在人類聚落周圍覓食碎屑而被馴化。但這個理論已受到挑戰，另一個理論則認為，或許是早期的人類狩獵採集者捕捉狼的幼崽來飼養，才逐漸演化成今日的家犬。

