感動！風靡全世界「排球王子」高橋藍 最新IG限動驚見台灣

日本超人氣男排選手高橋藍，今（6）日下午在他擁有逾270萬粉絲追蹤的IG，分享他正在台灣播放的代言廣告。（圖擷取自@ran.volleyball0902 IG、@ASICS_JP 社群平台「X」，本報合成）

日本24歲排球國手高橋藍，擁有媲美偶像的俊美外貌，以及自東奧起在各大國際賽事展現的亮眼表現，獲得「排球王子」（バレー界のプリンス）的美譽，粉絲遍布世界各地的他，IG帳號追蹤人數更是全球男排選手之冠，目前約有270萬粉。今（6）日下午，不少球迷發現他的IG限動「出現台灣」，消息瞬間轟動全網。

據了解，平日負責協助高橋藍分享代言廣告、預計參加活動等消息的工作團隊「髙橋藍スタッフ Ran Takahashi Staff」，今日下午在官方IG限動分享一段影片，為高橋藍與亞瑟士（ASICS）今年9月推出的新球鞋廣告。值得注意的是，工作人員在這篇IG限動中，特別以繁體中文寫下，「台灣的朋友大家好~請一定要看看喔！」。

據IG限動顯示，高橋藍拍攝的這支最新廣告，目前正在鄰近新光三越的「台北信義A19」戶外電視牆投放中，工作人員還在文末附上「台灣國旗」的表情符號，同時標註台日亞瑟士以及高橋藍的帳號，至於被標註的高橋藍本人，也隨即轉發到自己的IG限動上。畫面曝光後，吸引大批台灣球迷轉發至其他社群平台，掀起熱烈討論。

目前台灣球迷除分享打卡朝聖的圖文，也為工作團隊對外國球迷的「用心」與「尊重」大為感動，同時分享去年來台參加見面會的前日本男排隊長、現任日本排協理事兼國際排球總會（FIVB）運動委員的柳田將洋選手，以及今年遠從日本來台參加TPVL熱身賽的東京大熊與VOREAS北海道2隊選手們，個人社群發文也有類似的細心之處。

據悉，將在新球季擔任日本SV聯賽「三得利太陽鳥大阪」（サントリーサンバーズ大阪）隊長的高橋藍，去年曾與隊伍前往北海道旭川，迎戰當時有台灣旅日好手「黑狗」陳建禎、「最強高中生」張育陞所在的VOREAS北海道。賽後高橋藍接受台灣媒體「VOL sports」訪問，除分享對2位台灣選手的印象，也稱讚2人都是實力頂尖的選手。

