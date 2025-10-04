為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    傻眼！俄國謊稱攻下庫皮揚斯克要士兵換穿便服 引發大規模友軍誤傷

    2025/10/04 16:47 即時新聞／綜合報導
    俄羅斯謊稱攻下了烏克蘭哈爾科夫州的城市庫皮揚斯克，引發大規模的友軍誤傷。圖為戰火下的庫皮揚斯克。（歐新社）

    俄羅斯謊稱攻下了烏克蘭哈爾科夫州的城市庫皮揚斯克，引發大規模的友軍誤傷。圖為戰火下的庫皮揚斯克。（歐新社）

    離譜！俄羅斯近來謊稱攻下了烏克蘭東北部哈爾科夫州的城市庫皮揚斯克（Kupiansk），要求士兵穿上平民服裝，但同時也命令俄軍殺害當地所有能夠服役的人，造成俄國士兵之間互相殘殺，引發大規模的友軍誤傷。

    《Euromaidan Press》報導，俄羅斯的策略完全適得其反，俄國軍事分析家證實，當地友軍誤傷事件高得令人憂心，因為有些俄羅斯士兵聽從命令打扮成平民後，旋即被俄軍殺害。

    俄軍領導層之所以會有這種偽裝成平民的命令，是想要營造出已控制當地的勝利假象，並且避免被烏軍針對，俄國軍事分析師對此痛斥這根本就是鬧劇，並出面打臉俄羅斯官方所給出的資料。

    據了解，俄方聲稱佔領了庫皮揚斯克5667座防禦工事（約佔整體的3分之2），並且被圍困的700名烏軍士兵已有250人陣亡，剩下450人還在3000座防禦工事內抵抗。

    俄國軍事分析師認為這個數字完全是造假，因為那麼少烏軍不可能守3000處防禦設施，而且若真是只有450人．恐怕1天就能完全剿滅乾淨，但實際戰線已有1週沒有明顯變動。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播