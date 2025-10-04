傻眼！俄國謊稱攻下庫皮揚斯克要士兵換穿便服 引發大規模友軍誤傷

俄羅斯謊稱攻下了烏克蘭哈爾科夫州的城市庫皮揚斯克，引發大規模的友軍誤傷。圖為戰火下的庫皮揚斯克。（歐新社）

離譜！俄羅斯近來謊稱攻下了烏克蘭東北部哈爾科夫州的城市庫皮揚斯克（Kupiansk），要求士兵穿上平民服裝，但同時也命令俄軍殺害當地所有能夠服役的人，造成俄國士兵之間互相殘殺，引發大規模的友軍誤傷。

據《Euromaidan Press》報導，俄羅斯的策略完全適得其反，俄國軍事分析家證實，當地友軍誤傷事件高得令人憂心，因為有些俄羅斯士兵聽從命令打扮成平民後，旋即被俄軍殺害。

俄軍領導層之所以會有這種偽裝成平民的命令，是想要營造出已控制當地的勝利假象，並且避免被烏軍針對，俄國軍事分析師對此痛斥這根本就是鬧劇，並出面打臉俄羅斯官方所給出的資料。

據了解，俄方聲稱佔領了庫皮揚斯克5667座防禦工事（約佔整體的3分之2），並且被圍困的700名烏軍士兵已有250人陣亡，剩下450人還在3000座防禦工事內抵抗。

俄國軍事分析師認為這個數字完全是造假，因為那麼少烏軍不可能守3000處防禦設施，而且若真是只有450人．恐怕1天就能完全剿滅乾淨，但實際戰線已有1週沒有明顯變動。

