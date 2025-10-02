巴紐內閣批准與澳洲簽署歷史性防務協議

澳洲總理艾班尼斯（左）與巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（右）9月17日在巴紐首都莫士比港簽署攸關2國防務協議的聯合公報。（法新社）

澳洲政府尋求阻止北京當局在大洋洲擴張安全存在之際，位於太平洋西南部的巴布亞紐幾內亞的總理馬拉普（James Marape）2日說，巴紐內閣已批准與澳洲簽署的防務協議。

根據這項名為「澳洲-巴紐布克布克防禦條約」（Australia-PNG Pukpuk security treaty）的防務協議，澳巴2國有義務在對方遭攻擊時馳援。

防務協議是在澳巴雙方2023年簽署的全面安全協議的基礎上，進一步深化合作，被視為澳洲試圖加強區域安全、回應中國在太平洋地區影響力的最新舉措。

馬拉普在聲明中說，除了與巴紐，澳洲只有另1份這類共同防禦條約……，巴紐現在將簽署這項反映2國的深厚信任、歷史與共同未來的防務協議。聲明中還說，防務協議允許多達1萬名巴紐人經安排在澳洲國防軍（Australian Defence Force）中服役。

這項具有歷史的防務協議，仍需獲得澳紐2國國會批准。

防務協議本應在2週前澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）親臨巴紐首都莫士比港（Port Moresby）出席巴紐獨立50週年慶祝活動時批准，然因巴紐內閣會議未達批准該協議所需的法定人數，2國當時僅在聯合公報中同意防務協議的內容。

艾班尼斯上月也曾造訪該區另1個島國萬那杜，但未能與之建立價值達澳幣5億元（約台幣101億元）的安全夥伴關係。

在中國與該區的索羅門群島達成安全協議後，澳洲也試圖透過與大洋洲島國簽署安全協議，來阻止北京當局在此擴張影響力。

但馬拉普說，巴澳防務協也承認巴澳2國能與其他國家維持防禦夥伴關係，「（協議中有）條款規定，尊重第3方關係」。

