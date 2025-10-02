為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    印尼學校坍塌59人失蹤 官員稱現場無生還者跡象

    2025/10/02 14:58 編譯謝宜哲／綜合報導
    印尼1間伊斯蘭寄宿學校29日突然坍塌，印尼官員今（2）日表示現場已無生還者跡象。（美聯社）

    印尼1間伊斯蘭寄宿學校29日突然坍塌，印尼官員今（2）日表示現場已無生還者跡象。（美聯社）

    印尼東爪哇省詩都阿佐市（Sidoarjo）1間伊斯蘭寄宿學校

    29日突然坍塌，導致100多名學生遭活埋，目前仍有59人失蹤。印尼官員今（2）日表示，現場已無生還者跡象。

    根據《法新社》報導，印尼國家災害應變總署署長蘇哈里揚托（Suharyanto）2日在坍塌事故現場的記者會上指出，救難人員使用熱成像及無人機等高科技設備進行搜救，但沒有發現任何生還者跡象。

    印尼國家搜救局局長薩菲伊（Mohammad Syafii）表示，救援行動十分複雜，因為坍塌現場一處區域震動就可能會影響其他區域。他強調，為了到達被埋在廢墟中的人所在位置，救難人員必須挖掘地下隧道。

    但挖掘本身面臨許多挑戰，例如可能導致坍塌物進一步移動。由於建築內有混凝土柱，所有隧道最終寬度也只能達到約60公分。

    另根據《美聯社》報導，印尼國家災害管理機構發言人穆哈里（Abdul Muhari）表示，2日經過醫院核實數據後，確認目前因坍塌事故喪生的人數為5人，而非之前宣布的6人。

    關於這起悲劇發生原因，逐漸指向人禍。印尼當局表示，該校祈禱室原本只有2層，但其在未經許可情況下擅自加建2層。老建築的結構無法承受2層混凝土的重量，導致發生坍塌。

