俄羅斯混合戰威脅進逼 丹麥總理：歐洲二戰結束後最危險局勢

丹麥總理佛瑞德里克森警告，歐洲正面臨自第二次世界大戰結束以來，「最困難、最危險的局勢」。（路透）

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）1日在旨在提升歐洲戰備能力的歐盟峰會上表示，歐洲正面臨自第二次世界大戰結束以來，「最困難、最危險的局勢」。

英國「衛報」報導，佛瑞德里克森在哥本哈根主持歐盟領袖會談，討論對烏克蘭提供援助，以及加強歐洲防禦部署，以確保歐陸到2030年能夠具備嚇阻入侵者的能力。

請繼續往下閱讀...

佛瑞德里克森呼籲各國團結一致，強調所有歐洲國家都受到「俄羅斯混合戰爭」影響，無論是無人機入侵，還是破壞行為。

佛瑞德里克森表示，「我希望大家都能意識到，這是一場混合戰爭，一天是波蘭，隔一天是丹麥，下週可能又會在其他地方出現破壞行為或無人機飛行。我認為，自第二次世界大戰以來，我們正處於最困難、最危險的局勢。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）對近期無人機入侵事件聲援丹麥，但語氣較為克制，「我們必須保持強硬，以嚇阻任何侵略，但最重要的是要非常謹慎，避免任何升級。」

馬克宏指出，法國正在調查1艘疑似屬於俄羅斯「影子艦隊」的油輪是「非常好的舉措」，但未確認該船與丹麥領空出現無人機有關。

在本週2場歐洲峰會，包括2日舉行的更大規模領袖會議前夕，丹麥當局封鎖民用無人機空域，此前機場曾發現多架不明飛行器。1艘德國防空巡防艦日前抵達哥本哈根，以加強空中監控，瑞典和法國也派遣裝備與人員。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）指出，儘管丹麥尚未將不明無人機事件歸咎於任何一方，但她發現箇中的規律性，並提到波蘭的無人機事件，以及俄羅斯戰機侵犯愛沙尼亞領空的行為，「這種模式來自俄羅斯，因為俄國試圖測試我們。」

丹麥是烏克蘭的堅定支持者，也早就倡議歐洲在2030年前重整軍備。今年3月，馮德萊恩在哥本哈根說明8000億歐元（約28.5兆台幣）的防務支出計畫，並肯定2030年的目標。

在1日會議前提交給歐洲各國的文件中，歐盟執委會表示，必須「特別緊迫地」推動2項計畫，一是「無人機長城」（drone wall），用於偵測、追蹤並擊落此類飛行器；二是更廣泛的東翼防禦體系，涵蓋陸、空、海3方面，用以保護歐盟東部邊境。

歐盟成員國被敦促在10月底前就這些計畫達成共識，同時還需就2個大型聯合計畫—飛彈防禦與太空「防護盾」—取得進展。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法