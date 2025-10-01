震撼速食界！KFC宣布10/8公開「炸雞配方」 全球粉絲倒數

肯德基（KFC）將公布長達數十年的商業機密。（美聯社）

肯德基（KFC）將揭開長達數十年的商業機密！非洲分公司宣布，將於10月8日公布歷來最受矚目的「神祕炸雞配方」，這份被外界奉為傳奇的祕密，數十年來只有少數高層知情，如今卻即將對外公開，震撼整個速食業界，也引爆全球網友熱議。

綜合外媒報導，KFC非洲首席行銷與數位長麥克佛森（Grant Macpherson）受訪時表示，多年來顧客不斷揣測、模仿甚至苦苦哀求，希望知道肯德基的獨門配方，「現在我們決定讓全世界都能分享它，我們相信公開真相對我們、對顧客，甚至對南非，都是件好事。」

KFC的炸雞配方被外界稱為「11種香料的神祕組合」，歷來是餐飲界最著名的祕密。長年來，無數競爭者試圖破解，網路論壇更充斥各式陰謀論與仿製食譜，有人甚至認為「神祕配方」正是KFC成功的核心。

麥克佛森強調，公司將在10月8日當天說明完整原因，至於為何選在此時公開，他表示一切答案都會在當天揭曉。對於顧客可能擔心失去神祕感，他則直言：「歷史會證明這是否是一個大膽而成功的決定，但我們相信，這將為品牌帶來更多可能性。」

