教堂鐘樓瞬間坍塌！菲國強震畫面曝光 至63死147傷

菲律賓中部宿霧省保哥市（Bogo），一名父親帶著孩子們，看著他們在一夕之間，因強震而坍塌毀壞的家園。（美聯社）

菲律賓中部宿霧省芮氏規模6.9強震的災情，在徹夜搜救後持續擴大。根據《法新社》最新統計，罹難人數已從22人，增加到至少63人，另有147人受傷。與此同時，自主震以來，災區已發生近400次不間斷的餘震，為搜救行動與災民安置，帶來嚴峻挑戰。

這場發生在（9月30日）晚間9時59分的極淺層強震，讓宿霧省北部陷入一片混亂。在班塔延島（Bantayan island），1座古老的教堂鐘樓在劇烈搖晃後坍塌。25歲的目擊者帕西蘭（Martham Pacilan）表示：「我聽到教堂方向傳來一聲巨響，接著就看到石頭從建築上掉下來。」

當地電視台的畫面更顯示，1座宿霧的橋梁在地震中劇烈搖晃，橋上的機車騎士被迫棄車，抓住欄杆以穩住身體。在距離震央100公里的宿霧市，1座購物中心的天花板塌落，21歲的民眾馬蘭加（Jayford Maranga）說：「砰的一聲！彷彿地球停止了轉動。接著整個購物中心開始搖晃。」

搜救行動與餘震賽跑

宿霧省長巴瑞克瓦洛（Pamela Baricuatro）證實，光是在災情最嚴重的保哥市（Bogo），當地的省立醫院就已記錄到25起死亡案例。她表示，由於傷患人數太多，醫護人員甚至被迫在醫院外為重傷者進行急救。

搜救官員拉莫斯（Wilson Ramos）向《法新社》表示：「可能還有人被困在倒塌的建築物底下。」然而，搜救行動不僅受到夜間視線不良的阻礙，更因持續不斷的餘震而變得極度危險。根據菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）的統計，截至1日凌晨，該地區已被多達379次餘震襲擊。

⚡️Powerful M6.9 Earthquake Rocks Philippines ???????? - Tremors Knockout Lights at Church on Bantayan Island pic.twitter.com/TtVxqJH0V3 — RT_India （@RT_India_news） September 30, 2025

菲律賓中部宿霧省1日遭規模6.9強震重創，圖為塔博貢鎮（Tabogon）1條主要公路上，路面因地震而裂開1條巨大的縫隙，當地居民仍小心翼翼地騎車經過。（法新社）

