65名學生活埋！ 印尼學校塌12小時 搜救隊冒險輸送氧氣維生

印尼東爪哇省詩都阿佐市一所伊斯蘭寄宿學校，因違章加蓋而崩塌的建築廢墟空拍畫面。這場悲劇造成至少1死，並有65名學生遭活埋，搜救人員仍在與時間賽跑，全力搶救受困者。（美聯社）

一場與死神拔河的「地心救援」，正在印尼上演！根據《美聯社》報導，印尼東爪哇省詩都阿佐市（Sidoarjo）一所伊斯蘭寄宿學校，29日因違章加蓋，導致整棟建築在學生祈禱時瞬間崩塌。在倒塌超過12小時後，搜救人員仍在瓦礫堆中，與時間賽跑，奮力搶救據信仍被活埋的65名學生。

搜救指揮官西吉特（Nanang Sigit）表示，由於沉重的混凝土板與極不穩定的廢墟結構，阻礙了搜救進度，他們不敢貿然動用重型機具，以免引發二次坍塌。

搜救人員在徹夜的徒手挖掘中，雖然已救出8名倖存者，但仍在廢墟深處，發現了數具罹難者遺體。西吉特表示，目前的重點，是搶救那些仍然活著的人。他說：「我們已設法將氧氣和飲水，送到那些仍被困在瓦礫下的人身邊，在我們努力救出他們時，維持他們的生命。」

在搜救指揮站旁，焦急的家屬們，正經歷著人生最漫長的煎熬。指揮站的一塊佈告欄上，列出了65名失蹤學生的姓名，他們大多是12至17歲的男孩。

一名母親在看到布告欄上自己兒子的名字後，當場崩潰，歇斯底里地哭喊：「喔我的天…我的兒子還被埋在下面，喔我的天，請幫幫忙！」另一名父親，則緊緊抓著一名搜救隊員的手，流淚哀求：「拜託，先生，請立刻找到我的孩子！」

廢墟再度晃動 救援一度中斷

然而，死神的威脅並未遠離。當地時間30日上午10點15分，坍塌的廢墟突然發生劇烈晃動，暗示著另一次崩塌可能隨時發生。現場人員驚聲尖叫、四散奔逃，搜救工作也被迫暫時中止。

警方發言人阿巴斯特（Jules Abraham Abast）指出，這場悲劇的起因，是學校在未經許可的情況下，於原本兩層樓的舊祈禱廳上，又加蓋了兩層樓。初步調查顯示，老舊的地基，顯然無法承受新增的混凝土重量，最終在灌漿過程中崩塌，將數十條年輕的生命，一同埋葬。

圖為一名印尼警官，正攙扶著兩位心急如焚的家屬，她們的孩子，據信仍被埋在校舍廢墟之下。（美聯社）

