最新研究顯示 低劑量大麻藥物可有效減輕背痛

最新研究顯示，1種由大麻製成的實驗性藥物能有效減輕背痛，再次佐證大麻對治療最常見慢性疼痛之一的潛力。

美聯社29日報導，這項涉及800名患者的研究，是由1家德國製藥公司進行，成為大麻具有治療功效的最新事證。儘管美國聯邦法律仍禁止大麻，但大多數州已允許其用於醫療或娛樂用途。

此前，加拿大和歐洲的衛生官員已批准藥品級的大麻製劑，用於治療多種類型的疼痛，包括多發性硬化症導致的神經痛。在美國，食品暨藥物管理局（FDA）已批准1種含有大麻中不具致醉作用的化學成分CBD的藥物，用於治療兒童癲癇的罕見癲癇發作。

與這款名為「Epidiolex」的藥物不同，德國Vertanical公司開發的新型大麻配方含有大麻中的活性成分THC，也是讓使用者產生「興奮感」的化學物質，但其含量極低，基本上屬於微劑量，遠低於美國大麻藥房中販售的軟糖、巧克力等產品。該公司表示，試驗者並未出現藥物濫用、依賴或戒斷的跡象。

Vertanical的新藥鎖定長期忍受下背痛的人。這種慢性病影響數百萬人，但有效療法有限。

「布洛芬」（ibuprofen）等常見的止痛藥，由於胃潰瘍與消化不良等副作用而不適合長期使用。類鴉片藥物則已不再被推薦，因為1990和2000年代止痛藥（如奧施康定，OxyContin）被過度開立，引發迄今仍未平息的類鴉片藥物成癮危機。

在這項研究中，背痛患者被隨機分配服用Vertanical的液態大麻萃取物或安慰劑。12 週後，服用藥物的患者在11分疼痛量表上的平均疼痛程度下降近2分。相較之下，安慰劑組的降幅為1.4分。這項差異具有統計學意義。服用藥物的患者還報告睡眠與身體功能的改善。

持續參加為期6個月延伸試驗的患者，其疼痛減輕效益仍得以持續。研究成果29日發表在「自然」（Nature）期刊。

副作用包括頭暈、頭痛、疲倦與噁心，導致超過17％的患者提前停藥。但研究人員指出，這一退組比例仍低於類鴉片藥物的常見情況；類鴉片藥物副作用包括便秘、噁心、嗜睡，並帶有成癮風險。

