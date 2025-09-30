前北約秘書長爆料：川普2018年曾寫紙條 要求北約增國防開支須歸功於他

前北約秘書長史托騰柏格（左）在回憶錄中爆料，美國總統川普（右）2018年參加北約峰會時，一度因為國防開支問題想要拂袖而去。（路透檔案照）

前北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在回憶錄中爆料，美國總統川普2018年參加北約峰會時，一度因為國防開支問題想要拂袖而去，後來寫了1張紙條給他，希望史托騰柏格能將北約成員國提高預算的決策歸功於他，史托騰柏格也照辦之後，才讓川普留下來。

史托騰柏格29日在挪威出版回憶錄《在我任內》（On My Watch），憶述他領導這個聯盟10年的歷程，提到他如何滿足川普的自尊心，到為烏克蘭和平提出「芬蘭方案」等重要歷史場景。

史托騰柏格披露，川普當年在首屆總統任期內參加北約布魯塞爾峰會，由於多個歐洲國家未能達到國防開支佔國內生產毛額（GDP）2％的目標，川普威脅要離席。當時，川普憤怒地表示，「我要離開這場會議。這裡已經沒有我待著的理由了。」

川普尤其對時任德國總理梅克爾領導下的柏林感到不滿，因為德國距離支出目標仍相去甚遠。

為了挽留這位美國總統，當時還是荷蘭首相、後來接替史托騰柏格出任北約秘書長的呂特提醒川普，歐洲國家其實在前一年已經增加330億歐元（約1.17兆台幣）的國防開支。

史托騰柏格說，「過了一會兒，川普拿出他慣用的粗黑簽字筆，在1張紙上寫了點什麼，然後傾身將那張紙遞給我。」紙條上寫著：『秘書長，如果你能說北約盟國之所以大幅增加國防開支，是因為我的緣故，我想我們就能達成共識。』」

史托騰柏格順從川普的要求，讓他得以宣稱勝利，從而降低美國退出北約的風險。

史托騰柏格在2014年到2024年間擔任北約秘書長，他在書中也透露，曾敦促烏克蘭總統澤倫斯基考慮割讓部分領土給俄羅斯，以換取結束戰爭。他以芬蘭為例，指出該國在二次世界大戰期間，為了與蘇聯領袖史達林達成和平協議，而割讓10％領土。

史托騰柏格坦承，在最初幾次暗示烏克蘭考慮「芬蘭方案」時，澤倫斯基明確拒絕割讓任何領土。但隨著時間推移，澤倫斯基和他的顧問「不再斷然否決暫時割讓土地，但條件是新的邊界與烏克蘭的安全，必須透過烏克蘭加入北約來獲得保障。」

現年66歲的史托騰柏格曾兩度擔任挪威首相，目前擔任財政部長。他在書中還披露，法國在2021年對他領導北約的方式表達「強烈的挫折感」，指控他「讓自己處於更突出的位置」，並反對他的改革計畫，法國外交部高層官員為此「竭盡全力削弱我的影響力」。

