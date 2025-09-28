歐盟峰會本週登場 丹麥下令9/29-10/3全國禁飛無人機

圖為丹麥警方在哥本哈根機場周邊戒備。由於近期頻繁出現不明無人機侵擾，丹麥最繁忙的哥本哈根機場已一度被迫關閉，政府更史無前例地宣布全國禁飛民用無人機。（歐新社）

在歷經長達一週、引發全國恐慌的神秘無人機大規模侵擾後，北約（NATO）成員國丹麥，已陷入一片風聲鶴唳。根據丹麥交通部的正式公告，為因應迫在眉睫的安全威脅，並確保本週於首都哥本哈根舉行的歐盟峰會順利進行，丹麥已史無前例地宣布，自週一（29日）起至週五（10月3日），在全國範圍內，全面禁止所有民用無人機的飛行。

自9月22日以來，丹麥各地機場、軍事基地等敏感設施上空，便頻繁出現不明無人機的蹤影，導致北歐最繁忙的哥本哈根機場一度被迫關閉，空中交通大亂。丹麥官方已暗示，俄羅斯可能就是幕後黑手，但莫斯科方面對此予以否認。

請繼續往下閱讀...

面對這場已然升級的灰色地帶衝突，丹麥政府決定採取最激烈的反制手段。交通部長丹尼爾森（Thomas Danielsen）在聲明中直言：「我們以此方式，消除了敵意無人機與合法無人機相互混淆的風險。」司法部長胡默爾加德（Peter Hummelgaard）也表示，此舉旨在簡化警方與安全單位的作業，讓他們不必再耗費精力，去辨別不具威脅的民用無人機，能更專注於真正的威脅。違反此禁令者，最高將面臨兩年有期徒刑。

北約「波羅的海哨兵」升級 德艦協防

丹麥的遭遇，已引發整個北約聯盟的高度警惕。北約於27日宣布，為因應丹麥近期回報的無人機事件，將增派一艘防空巡防艦及其他情報、監視與偵察資源，以強化其在波羅的海的「波羅的海哨兵」（Baltic Sentry）任務。

此外，北約更已啟動一項名為「東方哨兵」（Eastern Sentry）的新任務，專門用於強化對潛在無人機活動的防禦。此舉無疑證實，北約已將此類不明無人機的騷擾，視為對其成員國主權與關鍵基礎設施的直接威脅，一場圍繞著無人機的全新混合戰爭，正在歐洲的東翼前線，悄然上演。

