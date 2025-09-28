前中國農業部長唐仁健受賄逾11億 被判死緩

前中國農業農村部長唐仁健受賄一審宣判，唐仁利用職權非法收受人民幣2.68億餘元財物，被判處死刑緩期2年執行，並沒收個人全部財產。（圖擷自微博）

前中國農業農村部長唐仁健受賄案，今天由吉林省長春市中級人民法院一審宣判，唐仁健任官17年期間，利用職權非法收受人民幣2.68億餘元（約新台幣11.5億元）的財物，被判處死刑緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。

死刑緩期執行簡稱「死緩」，是中國特有的刑罰執行制度。與一般緩刑不同，死緩的緩刑期內，犯人仍需收押監禁。期間，受刑人如果沒有故意犯罪，即減為無期徒刑；如果確有重大立功表現，則可再減為有期徒刑；如果確實另有故意犯罪，經查證屬實，並由最高人民法院另行覆核，才執行死刑。

請繼續往下閱讀...

央視新聞報導，經調查，唐仁健2007年至2024年利用中央財經領導小組辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室副主任、廣西壯族自治區副主席、中央農村工作領導小組副組長兼辦公室主任、甘肅省長、農業農村部長等職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、工程承攬、職務調整等事項上提供幫助，直接或透過他人非法收受折合2.68億餘元的財物。

法院認為，唐仁健的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑；但鑑於他受賄犯罪中有未遂情節，到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實；且「認罪悔罪，積極退贓」，贓款贓物大部分已追繳，具有法定、酌定從寬處罰情節，對其判處死刑可不立即執行，遂作出上述判決。

根據判決，唐仁健除被判處死刑緩期2年執行，剝奪政治權利終身及沒收個人全部財產外，還將把他追繳在案的犯罪所得財物及孳息上繳中國國庫，且不足部分繼續追繳。

唐仁健是在2024年5月擔任中國農業農村部長任內被查落馬，同年11月被開除中共黨籍和中國公職（雙開），

今年7月25日接受長春市中級人民法院開庭審訊，並當庭表示認罪、悔罪。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法