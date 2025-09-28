為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    前中國農業部長唐仁健受賄逾11億 被判死緩

    2025/09/28 19:22 中央社
    前中國農業農村部長唐仁健受賄一審宣判，唐仁利用職權非法收受人民幣2.68億餘元財物，被判處死刑緩期2年執行，並沒收個人全部財產。（圖擷自微博）

    前中國農業農村部長唐仁健受賄一審宣判，唐仁利用職權非法收受人民幣2.68億餘元財物，被判處死刑緩期2年執行，並沒收個人全部財產。（圖擷自微博）

    前中國農業農村部長唐仁健受賄案，今天由吉林省長春市中級人民法院一審宣判，唐仁健任官17年期間，利用職權非法收受人民幣2.68億餘元（約新台幣11.5億元）的財物，被判處死刑緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。

    死刑緩期執行簡稱「死緩」，是中國特有的刑罰執行制度。與一般緩刑不同，死緩的緩刑期內，犯人仍需收押監禁。期間，受刑人如果沒有故意犯罪，即減為無期徒刑；如果確有重大立功表現，則可再減為有期徒刑；如果確實另有故意犯罪，經查證屬實，並由最高人民法院另行覆核，才執行死刑。

    央視新聞報導，經調查，唐仁健2007年至2024年利用中央財經領導小組辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室副主任、廣西壯族自治區副主席、中央農村工作領導小組副組長兼辦公室主任、甘肅省長、農業農村部長等職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、工程承攬、職務調整等事項上提供幫助，直接或透過他人非法收受折合2.68億餘元的財物。

    法院認為，唐仁健的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑；但鑑於他受賄犯罪中有未遂情節，到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實；且「認罪悔罪，積極退贓」，贓款贓物大部分已追繳，具有法定、酌定從寬處罰情節，對其判處死刑可不立即執行，遂作出上述判決。

    根據判決，唐仁健除被判處死刑緩期2年執行，剝奪政治權利終身及沒收個人全部財產外，還將把他追繳在案的犯罪所得財物及孳息上繳中國國庫，且不足部分繼續追繳。

    唐仁健是在2024年5月擔任中國農業農村部長任內被查落馬，同年11月被開除中共黨籍和中國公職（雙開），

    今年7月25日接受長春市中級人民法院開庭審訊，並當庭表示認罪、悔罪。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播