美德州優格店4少女慘死 34年後靠DNA確認嫌犯

美國德州奧斯汀優格店1991年發生4少女命案，事隔34年，如今終於靠著DNA確認嫌犯身分。圖為4少女紀念碑。（美聯社）

美國德州奧斯汀優格店「I Can’t Believe It’s Yogurt」，1991年發生火災，消防員趕來滅火時驚見屋內有4名13歲至17歲的少女遺體，她們並非被火燒死或吸入煙霧，而是起火前就被殺害，全案經過34年仍未偵破，如今終於靠著DNA確認嫌犯身分，不過他早已死亡。

據《美聯社》報導，4名死者分別為15歲和17歲的哈比森姊妹（Jennifer and Sarah Harbison）、13歲的艾爾斯（Amy Ayers）、17歲的湯瑪斯（Eliza Thomas），其中2人是優格店員工。

請繼續往下閱讀...

警方透露，4少女的雙手被內衣綑綁，嘴巴被衣物堵住，都是頭部中彈身亡，調查人員認為優格店打烊時，有歹徒從後門闖入控制女孩，將其全部殺害後縱火。

1999年，警方以謀殺罪逮捕了4名嫌犯，其中史普林斯汀（Robert Springsteen）、史考特（Michael Scott）在1991年案發時都是未成年人，他們最初認罪並互相指認，但很快就翻供指稱是遭到警方刑求，不過，2人最後還是被宣判有罪。

2009年，當年技術不足無法完成的DNA跡證檢測，終於進行了比對，赫然發現和史普林斯汀、史考特都不相符，而是屬於另個身分不明的男子，重獲清白的2人旋即釋放出獄。

時間來到2025年9月26日，奧斯汀警方宣布藉由DNA確認嫌犯是布拉舍斯（Robert Eugene Brashers），不過他已在1999年持槍和執法人員對峙時自戕身亡。

據了解，布拉舍斯在死後才被陸續發現涉及多起案件，2018年，當局依靠DNA鎖定布拉舍斯和1990年南卡州女子遭勒死案、1997年田納西州14歲少女性侵案、1998年密蘇里州母女槍殺案有關。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法