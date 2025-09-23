為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    法國正式承認巴勒斯坦國 多國群起跟進

    馬克宏宣布法國正式承認巴勒斯坦國，並強調，承認巴勒斯坦國是讓以色列和平生活的「唯一解決方案」。（歐新社）

    馬克宏宣布法國正式承認巴勒斯坦國，並強調，承認巴勒斯坦國是讓以色列和平生活的「唯一解決方案」。（歐新社）

    2025/09/23 07:39

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國、澳洲、加拿大、葡萄牙21日先後宣布正式承認巴勒斯坦國，在聯合國大會總辯論23日展開前夕，法國和沙烏地阿拉伯22日在紐約召開峰會。馬克宏在峰會期間宣布法國正式承認巴勒斯坦國，強調承認巴勒斯坦國是讓以色列和平生活的「唯一解決方案」。

    綜合外媒報導，由法國和沙烏地阿拉伯共同主持的兩國方案高峰會在紐約舉行，馬克宏發表談話時提到，必須竭盡全力維護兩國解決方案的可能性，讓以色列和巴勒斯坦和平安全地共處，承認巴勒斯坦人民的權利並不會剝奪以色列人民的權利，法國自第一天起就支持以色列。馬克宏隨後表示：「為了履行我國對中東、對以色列和巴勒斯坦之間和平的歷史承諾，我今天宣布，法國承認巴勒斯坦國。」馬克宏語畢，與會的140多位領導人均對此熱烈鼓掌。

    馬克宏強調，未來法國在巴勒斯坦國開設大使館的條件是人質獲釋以及加薩停火，而一旦停火，應在加薩成立過渡政府，納入「巴勒斯坦自治政府和巴勒斯坦年輕人」，藉此取代哈瑪斯，並解除哈瑪斯的武裝。

    除了法國之外，包括摩納哥、安道爾、比利時、盧森堡、馬爾他、聖馬利諾等數國也跟進承認巴勒斯坦國。德國、義大利和日本代表都參加了此次峰會，但並未承認巴勒斯坦國。

