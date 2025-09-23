為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    評保守派網紅遇害遭停播　吉米金摩脫口秀23日復播

    2025/09/23 05:30

    〔中央社〕美國脫口秀主持人吉米金摩因評論保守派政治網紅柯克遇害，節目17日起遭停播。迪士尼公司今天宣布，他的深夜脫口秀節目將於23日重返螢光幕。

    迪士尼（Disney）旗下的美國廣播公司（ABC）17日宣布無限期停播吉米金摩（Jimmy Kimmel）的節目，原因是他15日在節目裡對柯克（Charlie Kirk）遇害的相關評論招致大量批評。

    吉米金摩當時在節目裡說：「上週末我們看到MAGA陣營這群人可謂毫無底線，他們試圖和殺害柯克的那個小子撇清關係，並想盡辦法從這件事中獲取政治利益。」

    迪士尼今天發布聲明：「上週三我們決定暫停節目製播，以免在全國情緒激昂之際進一步加劇緊張。之所以做出這個決定，是因我們認為部分言論在時間點上並不恰當，顯得缺乏敏感度。」

    「過去幾天，我們與吉米金摩進行深入對話，經過討論後，我們決定讓節目於週二（23日）恢復播出。」

    法新社指出，吉米金摩突遭停播很顯然是川普政府對美廣合作商施壓所致，也引發自由派的強烈憤怒。批評人士指出，吉米金摩之所以成為目標是因他經常公開批評總統川普。（編譯：陳亦偉）1140923

