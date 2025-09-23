為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    防中國控制　白宮官員：甲骨文將重建TikTok美版演算

    2025/09/23 03:45

    〔中央社〕美中兩國正接近就短影音平台TikTok的美國業務敲定協議，白宮一位官員今天說，根據中國母公司出售TikTok美國業務的協議，甲骨文公司將為TikTok美國版演算法提供安全保障。

    法新社和彭博（Bloomberg News）報導，這位不具名白宮高層官員告訴記者，擬定協議會把TikTok美國業務轉移到設於美國的新合資企業，且該實體將擁有一個「以美國人為主的董事會」。

    白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）本月20日向福斯新聞頻道（Fox News Channel）表示：「管理（TikToK）平台在美國業務的董事會將有7席，其中6席會由美國人出任。」

    前述的不具名白宮官員還指出，協議規定TikTok推薦內容演算法的副本將被納入美國合資企業系統。

    白宮官員也提到，甲骨文公司（Oracle）會重建一個新的美國版本TikTok演算法，並為其提供保障。

    官員聲稱，美國業務的所有者將向TikTok中國母公司字節跳動承租演算法的副本，隨後由甲骨文「從頭開始」進行重新訓練。

    該官員還說，美國用戶的數據將儲存於甲骨文管理的安全雲端，並建立管控機制，以阻隔包含中國在內的外國對手。字節跳動既無法獲取TikTok美國訂閱用戶的資訊，也無法控制美國境內的演算法。

    「華爾街日報」（The Wall Street Journal）稍早引述白宮高官說法報導，美國總統川普（Donald Trump）預計本週簽署行政命令，批准美中近來達成的TikTok協議，使協議符合美國法規。（編譯：陳彥鈞）1140923

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播