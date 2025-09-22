備戰樺加沙！ 香港人超市掃貨「好像拍災難片」

香港民眾22日在超市囤積物資，為即將來臨的颱風做準備。（路透）

2025/09/22 13:54

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕因應颱風樺加沙逼近，香港大批民眾超前部署囤積糧食，許多超市、市場出現空前人潮掃貨情況，菜肉生鮮和麵包、泡麵等貨架幾乎清空，甚至驚傳搶貨，有網友說「場面誇張到好像拍災難片。」

綜合港媒報導，香港天文台今天（22日）中午發出1號戒備信號，指隨著樺加沙逐漸靠近，預計23日風勢將逐漸增強，之後天氣急速轉壞，香港民眾紛紛積極「屯糧」，準備未來兩三天「迎戰」樺加沙。

不少網友在社交平台分享超市出現的驚人情況，一些菜架、肉架、麵包、泡麵及瓶裝水均成為搶貨目標，多區貨架簡直像清倉，連較昂貴的有機菜也被搶光：「$27（約新台幣106元）包有機菜都好多人買。」與此同時，超市付款處也大排長龍，排隊結帳等了半小時。有網友形容「香港人的防風能力真是不可輕視、好癲、好誇張。」

一名周姓民眾受訪稱，聽說這次颱風較強，且會持續3日之久，所以才提前上街採買準備，花費共約港幣600元（約新台幣2400元），透露自己一家三口在颱風襲港期間不會外出。

網友在社交平台分享香港超市貨架被掃光情況。（擷取自Threads帳號＠manziyu5089）

