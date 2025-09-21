為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    登機系統疑遭駭客網攻 歐洲各大機場多航班取消或延誤

    柯林斯航太提供的「MUSE」登機系統疑似遭駭客攻擊，導致歐洲多座機場受影響，包括英國倫敦希斯洛機場、比利時布魯塞爾機場及德國柏林機場等，多有航班延誤或取消。圖為希斯洛機場。（路透）

    柯林斯航太提供的「MUSE」登機系統疑似遭駭客攻擊，導致歐洲多座機場受影響，包括英國倫敦希斯洛機場、比利時布魯塞爾機場及德國柏林機場等，多有航班延誤或取消。圖為希斯洛機場。（路透）

    2025/09/21 08:58

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕由柯林斯航太（Collins Aerospace）提供的「MUSE」登機系統疑似遭駭客攻擊，導致歐洲多座機場受影響，包括英國倫敦希斯洛機場、比利時布魯塞爾機場及德國柏林機場等，多有航班延誤或取消。母企業雷神技術公司（RTX）證實軟體在部分機場出現「與網路相關的中斷」，但並未說明攻擊來源。

    根據《路透》報導，航空數據供應商「Cirium」統計，截至英國當地時間20日上午11點30分，希斯羅、柏林與布魯塞爾共有29個航班被取消。布魯塞爾機場相關人員表示，有4架原定降落於布魯塞爾機場的航班被迫改降，且大部分航班起飛時間都有被延誤，布魯塞爾機場計畫取消21日半數的起飛航班。

    歐盟方面對此表示，目前沒有跡象表明這是「大規模或嚴重的網路襲擊」，事發起因仍在調查中。雷神透過聲明指出，相關影響僅限於電子旅客報到與行李託運系統，目前仍可透過人工報到作業來補救，雷神也強調，目前正在盡快解決問題。

