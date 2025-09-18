為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    震撼中東！沙烏地與「擁核國」巴基斯坦簽署共同防禦條約

    沙烏地王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman，右）與巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif），17日簽署兩國共同防禦條約。（路透）

    2025/09/18 15:45

    〔編譯陳成良／綜合報導〕在中東局勢因以色列空襲卡達而高度緊張之際，一項可能徹底改變區域權力平衡的防務協議橫空出世。根據《美聯社》報導，沙烏地阿拉伯與擁核國巴基斯坦，17日簽署了一份共同防禦條約，承諾「對任一國家的任何侵略，都將被視為對兩國的侵略」。此舉被廣泛解讀為，沙烏地意圖將自身納入巴基斯坦的「核保護傘」之下，劍指以色列與伊朗。

    這份由沙烏地王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）與巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）共同簽署的協議，其時機點極為敏感。就在上週，以色列才剛對卡達發動空襲，引發整個阿拉伯世界的憤怒。分析認為，沙烏地此舉，意在向中東唯一（雖未承認）的擁核國以色列，釋放出強烈的嚇阻信號。同時，這也回應了沙國對其區域宿敵伊朗，日益發展核計畫的長期憂慮。

    「沙烏地核彈」傳聞多年 如今具體化

    沙烏地與巴基斯坦的防務關係由來已久，但將其提升至「共同防禦」層級，並與核武產生連結，則具有爆炸性的意涵。報導指出，外界長年猜測，當年曾為巴基斯坦核武計畫提供「慷慨資金支持」的沙烏地，可能藉此換取核保護承諾。維基解密（WikiLeaks）公布的美國外交電文便曾揭露，巴國外交官早已提出讓沙國在其核保護下的構想。如今這份協議，被視為是此一傳聞的首次具體化。

    儘管雙方官員並未明說此協議是否涵蓋核武庫，但已引發周邊國家高度關注。印度外交部18日表示，將研究此一發展「對我國國安及區域穩定的影響」。而長期作為波斯灣國家安全保障者的美國，則尚未對此協議發表評論。

