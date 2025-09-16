身體很誠實！北京美國大使館湧「排隊盛況」 中網氣炸：漢奸！

內容為北京美國大使館門前排起的長長人龍。（取自X「李老師不是你老師」）

2025/09/16 18:02

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕社群平台X（前身Twitter）近日流傳一段影片，內容為北京美國大使館門前排起的長長人龍，隊伍一眼望不到盡頭。此疑似與美國日前簽證政策調整有關，不少網友傻眼表示：「怎麼這麼多漢奸」、「嘴上說啥不重要，身體還是誠實的」。

旅義華裔作家李穎昨日在X「李老師不是你老師」發布影片表示，有網友9月15日，在北京美國大使館門前拍下排隊盛況，「隊伍一眼望不到盡頭」。

請繼續往下閱讀...

據了解，美國簽證政策調整作業自9月2日起生效。美國國務院日前宣布收緊簽證面試豁免條件，取消多數申請人的免面試資格，要求大部分非移民簽證申請者，包括學生簽證（F類）、工作簽證（H、L類）等，必須親自到領事館接受面試。

此外，原本允許申請人在第三國面試的規定也已取消，申請人必須在本國或合法居住國完成面試，增加了申請流程的難度和等待時間。年齡豁免政策亦被取消，14歲以下及79歲以上申請人亦需面試，導致申請人數暴增。

有網友在X留言請AI grok查核事實，AI回應，影片與9月2日起生效的美國簽證政策變更相符，可能導致排隊人潮。

其他網友紛紛留言表示：「怎麼那麼多漢奸」、「現在走或才想走，估計來不及了」、「嘴上說啥不重要，身體還是誠實的」、「中國人說美國是地獄，但中國人也說我不入地獄誰入地獄」；還有嘴硬網友表示：「歐洲日本都是電子簽了，就美國還要排隊，看看美國電子化水平很低了」、「預約制的大使館排隊排成這樣，難道不是說明效率低的一批嗎？」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法