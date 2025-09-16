為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    FBI：美保守派網紅柯克命案現場DNA與犯嫌吻合

    2025/09/16 03:39

    〔中央社〕美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）今天表示，在美國保守派網紅柯克（Charlie Kirk）謀殺案現場採集到的DNA，與犯嫌羅賓森（Tyler Robinson）相符。

    法新社報導，22歲的羅賓森在經過33小時的追捕後於12日落網，預計本週稍晚將以謀殺罪名被正式起訴。

    柯克10日在猶他州一所大學校園的演講活動中遭槍擊身亡。他是極具影響力的保守派青年政治團體「美國轉捩點」（Turning Point USA）的創辦人。

    有關當局表示，犯嫌從屋頂上使用狙擊步槍，發射一發子彈打中柯克頸部。

    巴特爾今天早上在福斯新聞頻道（Fox News）上表示：「今天我可以向各位報告，纏在槍枝上的毛巾以及在命案現場發現的螺絲起子上的DNA，經比對後都證實與在押犯嫌的DNA吻合。」

    巴特爾還提到，羅賓森據信在犯案前曾寫下一張字條。

    巴特爾說，這張字條「基本上寫著…『我有機會除掉柯克，我會把握這個機會』。這張字條是在槍擊案發生前寫的。」

    他又說，那張字條被留在犯嫌的家中。

    巴特爾說：「即使字條已被銷毀，我們還是找到相關的鑑識證據。」（編譯：張曉雯）1140916

