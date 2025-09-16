西班牙總理挺環西自由車賽親巴示威　引朝野外交衝突

2025/09/16 02:54

〔中央社〕西班牙馬德里昨天約有10萬人占領環西自由車賽賽道抗議以色列對加薩「種族滅絕」，迫使最後一站史無前例中止，西國總理桑傑士表態支持引在野黨砲轟，以國外長則批為恥辱。

西班牙國家報（El Pais）報導，在環西自由車賽（Vuelta a Espana）最後一站被迫取消前，挺巴勒斯坦立場鮮明、多次表態譴責以色列的西國總理桑傑士（Pedro Sanchez），公開表達他對示威民眾的讚許與認同。

桑傑士表示：「西班牙是值得驕傲的榜樣，為捍衛人權邁出了一步，我們贊同正義之舉，西班牙人民萬歲。」

對此，以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）指控桑傑士的言論「煽動」了親巴勒斯坦民眾走上街頭抗議，因此毀了環西自由車賽，甚至嚴厲批評桑傑士與他領導的西國左翼聯合政府是「西班牙的恥辱」。

西班牙右翼最大反對黨「人民黨」（PP）也不放過攻擊桑傑士的機會，人民黨領袖費霍（Alberto Nunez Feijoo）與首都馬德里市長馬蒂內茲-艾梅達（Jose Luis Martinez-Almeida）今天聯手指責桑傑士應為「讓國家蒙羞的暴力行為」負責。

他們表示支持言論自由與示威活動的合法性，但不應該跟抵制賽事混為一談，因為抗議行動已危及車手和警察的生命安全。

費霍堅稱：「阻止體育賽事完賽，是政治暴力。」

儘管從昨天起即遭受隆隆砲火攻擊，桑傑士今天在其領導的左翼「社會勞工黨」（PSOE）會議上再次強調，他自始至終反對暴力，但是他對於「動員起來反對不公義、並以和平方式捍衛自身理念的西班牙公民社會，懷有巨大的敬意和欽佩」。

桑傑士認為，西班牙人民不論政治立場、支持哪個黨派，都會主張捍衛「人權與國際法」，而以色列和俄羅斯正在破壞這些權利及法律。

因此，桑傑士呼籲，在以色列及俄羅斯停止野蠻行徑之前，應當受到制裁，「不應被接受參與任何國際體育賽事」。

今年環西自由車賽由於有以色列職業車隊Israel-Premier Tech參賽，加上車隊老闆是以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的好友，引爆聲援巴勒斯坦人民的示威浪潮，賽事展開3週以來，多站賽道旁皆有民眾聚集抗議。

環西自由車賽14日最後一站終點線設於馬德里市議會所在的西貝萊斯廣場（Plaza de Cibeles）上，但大量抗議者湧入終點站前路段，推倒護欄並占領賽道，與警察爆發暴力衝突。

為維護車手安全，主辦單位不得不提前終止賽事，並取消頒獎典禮，成為環法、環義、環西3大自行車環賽的史上第一遭。

示威民眾高舉巴勒斯坦旗幟，聲援飽受戰爭蹂躪的巴勒斯坦人民，譴責以色列在加薩走廊（Gaza Strip）發動的攻勢「不是戰爭，是種族滅絕」，齊聲呼喊「尼坦雅胡是殺人凶手」、「解放巴勒斯坦」。

加薩戰爭於2023年10月爆發，起因是巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列南部，造成1219人喪生、200多人被劫為人質，以國隨後對哈瑪斯控制的加薩走廊發動大規模反擊。

根據加薩走廊衛生當局數據，這場戰爭至今已造成超過6萬名巴勒斯坦人死亡，其中大多數是平民。

西班牙政府自加薩戰爭爆發後，不斷強調以色列軍事攻擊違反國際法，主張「兩國方案」是以巴和平的唯一途徑，於2024年5月承認巴勒斯坦國，並積極推動對以色列的制裁，包括禁止武器交易，因此與以國的外交關係持續處於緊張狀態。（編輯：陳彥鈞）1140916

