唱雙簧？美媒：以色列空襲卡達前告知美國 川普未反對

2025/09/16 06:27

〔國際新聞中心／綜合報導〕以色列9日空襲卡達首都杜哈，試圖狙殺在當地聚會的巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」高層領袖。美國聲稱，在飛彈已經升空後才接獲通知，讓總統川普無法反對這起攻擊行動。但多名以色列官員告訴美國新聞網站Axios，白宮實際上早已知情，即使當時制止攻擊的時間非常有限。

3名知情以國官員透露，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）9日上午便告知川普，將對卡達的哈瑪斯領袖發動攻擊。

9日晚間，當被問到是否事先接獲以色列通知時，川普聲稱不知情，後來又在社群平台發文表示，他曾試圖阻止以色列攻擊卡達，但「不幸的是為時已晚」。他公開表達對此次攻擊的反對，因為卡達是美國的重要盟友。

白宮發言人卡李威特（Karoline Leavitt）告訴Axios，美國軍方通知川普以色列攻擊哈瑪斯領袖，川普隨即指示特使魏科夫（Steve Witkoff）通知卡達。

美國官員描述的情況是，美國軍方發現以色列戰機起飛，向以方尋求解釋，而以方直到飛彈已經飛向杜哈時才做出回應。白宮聲稱，魏科夫匆忙警告卡達，但飛彈已命中目標。

對美國盟友發動攻擊而未諮詢華府，對以色列來說是極為大膽的行為，尤其是當時哈瑪斯領袖正聚會討論川普最新的加薩走廊和平方案。

以色列官員透露，納坦雅胡確實是在最後一刻才通知白宮，但仍早於飛彈發射，因此攻擊仍有可能被喊停。

3名以色列官員告訴Axios，納坦雅胡約在美東時間上午8點左右，就與川普通話告知他即將發動攻擊。杜哈首次爆炸的報導出現在上午8點51分。

以色列高層官員指出，川普在飛彈發射前就已經知道這次攻擊，首先是政治層面的討論，之後才透過軍事管道，川普並未說「不」。

另1名以色列高官也說，美國在政治層面「很早就被通知了」，「如果川普想阻止，他可以做到，但事實上他沒這麼做。」

2名官員一致表示，川普與納坦雅胡通話時，飛彈尚未發射，若川普反對，以色列會取消攻擊。

白宮尚未對時間軸問題做出具體回應。以色列總理辦公室也拒絕評論。

以色列官員並未提供川普與納坦雅胡通話的詳細內容，例如納坦雅胡是否只是告知以色列的攻擊計畫，或明確徵求川普同意。目前也不清楚川普是否立即通知相關官員，其中部分官員在攻擊後對納坦雅胡極為不滿。

