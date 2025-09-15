俄無人機之亂 波蘭批准北約部隊駐紮

波蘭總統納夫羅茨基14日批准一項決議，同意北約部分成員國部隊在波蘭領土駐紮。（法新社）

2025/09/15 18:28

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯無人機近日先後入侵波蘭與羅馬尼亞領空，引起兩國及所屬北大西洋公約組織（NATO）高度警戒。波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）14日批准一項決議，同意北約部分成員國部隊在波蘭領土駐紮，是北約針對俄國無人機事件啟動的「東方哨兵行動」（Operation Eastern Sentry）的一環，旨在加強北約東翼及嚇阻莫斯科。

波蘭網路媒體《波蘭筆記》（Note From Poland）等波媒報導，波蘭國家安全局（BBN）在社群平台Ｘ發表聲明，指總統納夫羅茨基已授權北約成員國的武裝部隊在波蘭領土駐紮，作為「東方哨兵行動」中增援波蘭的部署，但強調決議內容屬機密，並未透露更多細節。

請繼續往下閱讀...

據了解，北約秘書長呂特和北約駐歐洲部隊最高司令美軍上將格林克維奇（Alexus Grynkewich）12日宣布「東方哨兵行動」時指出，該行動主要是加強北約東翼的防空力量，法國將提供3架「飆風」（Rafale）戰機，德國將提供4架「颱風」（Eurofighter Typhoon）戰機，丹麥將提供2架F-16戰機和1艘防空護衛艦。荷蘭表示，將加快向波蘭部署「愛國者」飛彈防禦系統的腳步，捷克則已派遣一支直升機部隊。

波蘭國防部長科西尼亞克－卡梅什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）感謝北約對俄國作出「強硬而明確的回應」，並指「東方哨兵」可能是北約史上規模最大的行動之一，目前已有8個北約成員國宣布願意加入行動，其他國家也正準備做出類似聲明，旨在建立多層級防空體系，部署多種類型的設備，不僅可以因應無人機侵擾，也適用飛彈、航空及所有潛在威脅。北約則強調，這些部隊及其他部隊將增強現有盟軍力量，並在必要時增強北約的嚇阻力和防禦態勢。

在「東方哨兵」及波蘭最新決議前，波蘭境內就已部署北約成員國的軍事人員和設備，包括約1萬名美軍、荷蘭的F-35戰機和德國的愛國者飛彈防禦系統等。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法