為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    德國地方選舉另類選擇黨勢力升　執政聯盟有壓力

    2025/09/15 03:54

    〔中央社〕德國人口最多的北萊茵-西發利亞邦今天舉行地方選舉，初步預測顯示，德國另類選擇黨支持度飆升，對總理梅爾茨領導、上任僅4個月的執政聯盟構成嚴重警訊。

    路透社報導，德國第一電視台（ARD）委託Infratest dimap所做的初步預測顯示，北萊茵-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）縣市議會及市長選舉投票結束後，德國另類選擇黨（AfD）支持率達16.5%，比2020年翻了3倍以上。

    梅爾茨（Friedrich Merz）所屬的基督教民主黨（CDU）仍為最大黨，得票率34%，與5年前表現大致持平。社會民主黨（SPD）則由24.3%下滑至22.5%。

    北萊茵-西發利亞邦人口占德國全國約1/4，涵蓋範圍極廣，從煤鋼產業式微、力求轉型的魯爾（Ruhr），到科隆（Cologne）、杜塞道夫（Duesseldorf）等城市以及大片鄉村地區，皆在其中。

    這次地方選舉也是梅爾茨與社民黨組成聯合政府後的首場考驗。批評人士認為，執政聯盟未能有效提振疲弱的經濟，也未能回應選民在移民問題的疑慮。

    德國另類選擇黨一向將移民議題列為優先要務，並試圖將勢力從東部大本營擴展至西部。

    週末INSA民調顯示，梅爾茨的保守派全國支持度下滑1個百分點，與德國另類選擇黨同為25%，社民黨則以14%居第3。

    德國另類選擇黨在今年2月的聯邦大選中成為全國第2大黨，並獲科技億萬富豪馬斯克（Elon Musk）支持。

    北萊茵-西發利亞邦的初步預測同時顯示，綠黨（Greens）和自由民主黨（Free Democrats）在這場選舉中大幅受挫。正式開票結果預計明天出爐。（編譯：蔡佳敏）1140915

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播