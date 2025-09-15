為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    尼泊爾臨時女總理承諾6個月交棒 矢言杜絕貪腐經濟平等

    73歲的尼泊爾臨時總理卡齊12日宣誓就任，14日首度公開發表談話。（歐新社）

    73歲的尼泊爾臨時總理卡齊12日宣誓就任，14日首度公開發表談話。（歐新社）

    2025/09/15 00:16

    〔國際新聞中心／綜合報導〕尼泊爾臨時總理卡齊（Sushila Karki）14日表示，她不會在任超過6個月，明年3月5日大選產生新政府後，她就會交出權力。

    73歲的卡齊曾擔任尼泊爾最高法院首席大法官，她在12日宣誓就任臨時總理後，14日首度公開發表談話。

    她說，「我並不想要這份工作，是街頭的聲音迫使我接受」，「我們必須依照Z世代的思維來工作」，「這個群體要求的就是結束貪腐、良善治理，以及經濟平等。」

    在大規模反貪腐抗議行動造成超過70人死亡，前總理奧利（K.P. Sharma Oli）領導的政府因此垮台後，尼泊爾總統鮑德爾（Ram Chandra Paudel）任命卡齊擔任臨時總理。

    卡齊在與所謂「Z世代」運動的抗議領袖達成協議後，12日宣誓就職。這場大規模抗議起初肇因於社群媒體平台遭封鎖，迅速擴散而演變為混亂與暴力，政府建築與政要住家遭到縱火破壞，軍方一度接管首都維持秩序。

    由於抗爭參與者多半為10幾歲或20歲出頭的年輕人，因此被稱為「Z世代示威」。官員表示，動亂的死亡人數迄今已達到至少72人，包括3名警察。

    卡齊對此表示，「我感到羞愧。如果這些摧毀重要建物的人真的是尼泊爾人，他們怎麼能被稱作尼泊爾人呢？」

    卡齊形象清廉，廣受各界肯定，但她領導的過渡政府將面對多重挑戰，包括恢復法律與秩序、重建國會與其他遇襲的核心建築，以及安撫要求改革的Z世代抗議者，並安撫那些擔心尼泊爾年輕民主與憲政秩序可能脫軌的民眾。

