遇到病嬌！甜美櫻花妹憂男友出軌 竟切他奶頭、手指

日本23歲女子佐藤紗希因涉嫌虐待同居男友被捕。（圖翻攝自X平台）

2025/09/15 00:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕悚！日本大阪一名23歲女子涉嫌虐待同居男友被捕，該女為滿足自己虐待慾和控制慾，常對男友做出毆打等傷害行為，還切掉了男友奶頭和手指。由於被害人曾出現在日本某位知名直播主頻道上，且加害者長相甜美，這起典型「病嬌」（源自日本動漫圈的一種性格，意指因過於強烈的愛意和佔有慾，導致心理不健全、行為極端的角色）事件曝光後引發日本社會熱議。

綜合日媒報導，本月9日，大阪地方裁判所（地方法院）首次開庭審理23歲無業女子佐藤紗希對男友重傷害的犯罪事件。庭審開始前，伴護律師表示，被告為女性，且享有無罪推定，要求不可當庭公開被告住址與事件地點，法官同意在部分細節上做出保護，未讓她的現居地與案發地點在法庭上被揭露。

請繼續往下閱讀...

據檢方陳述，被告2021年（當時約19歲）在社群媒體認識了小自己2歲、當時還是高中生的被害男子，2人於2023年4月開始交往，展開姊弟戀。但在交往過程中，佐藤紗希開始對男友施暴，還時常脫口說出「我喜歡看你忍痛的樣子」之類的話。

檢方表示，佐藤紗希和男友自2023年夏天開始同居，她對男友的暴力行為加劇，控制慾也越來越大，不斷加強對被害人的心理控制，禁止男友使用智慧型手機、沒收男友存摺，甚至在家裡裝監視器，要求男友在她不在家時必須停留在鏡頭範圍內。佐藤紗希還在同年9月用剪刀剪掉男友奶頭，只因她聽說「奶頭會再生」；2024年10月，佐藤紗希還直接砍斷男友的左手無名指，理由竟然是為了避免男友跟別人結婚，少了無名指就不能戴上婚戒了。

砍男友無名指 女稱被掐自保而還手

面對上述指控的佐藤紗希，9日在庭上全盤否認，宣稱自己沒有做過，或非刻意去做，例如砍掉男友無名指，佐藤紗希辯稱是男友試圖掐她，她是為了自保而還手，但她不認為對方因此受傷。據相關報導描述，佐藤紗希當天出庭穿著一件印有動漫人物的長袖T恤，雖然戴著口罩，但遮掩不了其精緻五官。

後續有日本網友翻出佐藤紗希的正面自拍，可以看出五官甜美，不少人對她做出各種駭人行為感到驚訝，還有人直呼她就是完完全全的「病嬌」。此外，有網友還發現，其男友曾經出現在某位知名直播主的頻道上，因此本案曝光後在日網掀起熱烈討論。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

該案9日在大阪地方裁判所首次開庭審理。圖為大阪地方裁判所。（圖翻攝自Google街景）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法