為愛復仇？柯克案兇嫌跨性別伴侶曝光、曾挺拜登

柯克遇刺案兇嫌羅賓森的22歲跨性別同居人特維格斯（Lance Twiggs），其樣貌首度曝光。（照片取自TikTok）

2025/09/14 22:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國保守派領袖柯克（Charlie Kirk）遇刺案震驚全美後，媒體的深入追查，讓兇嫌及其同居人的背景浮現出更多令人驚訝的細節。英國《每日郵報》獨家起底，殺害柯克的22歲兇嫌羅賓森（Tyler Robinson），其同居的跨性別伴侶竟曾在網路上發表支持前總統拜登的言論。

據該報導，羅賓森的同居人是同樣22歲、夢想成為職業電競玩家的特維格斯（Lance Twiggs）。該報首度公開了特維格斯的照片，並透過交叉比對其多個化名為「lancelotte」的社群帳號，發現他在一個網路論壇的留言中，曾寫下「在這個光榮的看板上，我們力挺拜登」（We are riding with Biden on this glorious subreddit）。

報導進一步揭露，特維格斯曾在一個為跨性別議題設立的論壇群組中，提及自己來自猶他州，並在另一則貼文中討論關於「減緩鬍鬚生長」與「促進臀部良好發育」的藥物。諷刺的是，根據特維格斯家人的社群媒體資料，其家庭似乎是保守派基督徒，他的姊姊甚至在Instagram上追蹤了柯克的遺孀艾瑞卡（Erika Kirk）。

兇嫌連結「獸迷」文化 子彈刻迷因

《每日郵報》的調查同時也揭露了羅賓森本人的網路足跡。報導指出，一個與羅賓森慣用帳號「craftin247」相關聯的帳號，出現在一個名為「FurAffinity.net」的網站上，該網站是專為對擬人化動物插畫或穿著動物毛茸茸服裝有特殊愛好、俗稱「獸迷」（furry）的次文化社群所設。

此一發現，也為先前案情中一個難解的謎團提供線索。根據FBI公布的證物，在現場尋獲的子彈上，除了刻有反法西斯訊息外，還有一句「注意到你的褲襠，OwO這是什麼？」（Notices bulge, OwO what's this?）這句話正是一個與「獸迷」社群緊密相關的網路迷因。

為愛復仇？殺機指向文化戰爭

報導指出，警方正朝羅賓森的行兇動機，是否替其跨性別伴侶對柯克時常發表、針對跨性別族群的批判性言論，進行一場「不請自來的榮譽復仇」方向進行調查。柯克遇刺前的最後一個提問，恰好就與「跨性別槍手」有關，使得整起案件的動機，都指向了美國當下最激烈的文化戰爭衝突。羅賓森預計將於16日在猶他州出庭。

猶他州官方公布的柯克遇刺案22歲兇嫌羅賓森（Tyler Robinson）入監照。（美聯社）

