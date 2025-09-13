離譜！美FBI用焚化爐銷毀冰毒 14人吸入煙霧就醫

美國FBI使用蒙大拿州比林斯動物管理部門的焚化爐銷毀冰毒，但煙霧導致同棟建物動物收容所的14人送醫。圖為受影響的收容所。（美聯社）

2025/09/13

〔即時新聞／綜合報導〕太扯！美國聯邦調查局（FBI）先前所查扣的2磅（約907公克）冰毒，10日在蒙大拿州比林斯動物管理部門焚化爐銷毀，但煙霧隨即瀰漫在建築物內導致14人送醫。

據《美聯社》報導，比林斯市府12日表示，當地執法部門或FBI，每過一段時間就會使用這座焚化爐銷毀毒品，當天之所以發生意外，是因為負壓把煙霧吸回建物。市府透露，若焚化爐能夠配備專門的排風扇，就能避免這類狀況發生，但想加裝並不容易。

和比林斯動物管理部門共用辦公地點的非營利組織黃石谷動物收容所（Yellowstone Valley Animal Shelter），共有14名員工吸入煙霧送醫，他們的症狀包括頭痛、喉嚨痛、頭暈、出汗和咳嗽。

據了解，收容所75隻貓狗已被轉移到寄養家庭，另有4窩小貓受到重點關注，因為牠們所在的密閉空間內煙霧瀰漫。另外，焚化爐銷毀毒品時需要在特定溫度下進行，以免有毒煙霧排出，比林斯當局正在確認當天焚燒的溫度是多少。

