為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    iPhone Air廣告「這手勢」在南韓被消失 全網傻眼：韓男這麼玻璃？

    蘋果為凸顯iPhone Air的超薄設計，在全球官網同步釋出的宣傳廣告，畫面幾乎都使用模特兒單手的大拇指與食指呈現「捏夾」動作。（圖擷取自「蘋果Apple」台灣官網）

    蘋果為凸顯iPhone Air的超薄設計，在全球官網同步釋出的宣傳廣告，畫面幾乎都使用模特兒單手的大拇指與食指呈現「捏夾」動作。（圖擷取自「蘋果Apple」台灣官網）

    2025/09/11 17:26

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕蘋果昨（10）日在秋季發表會，發表有關最新 iPhone 17系列新品，以及推出號稱史上最薄的iPhone Air。消息公開後引發各國果迷與網友關注，除討論各國售價、手機顏色等資訊，眾人還注意到蘋果官網的iPhone Air廣告中，有一個「捏手指」的手勢，唯獨在南韓的官網消失，引發熱烈討論。

    據了解，蘋果為凸顯iPhone Air的超薄設計，在全球官網同步釋出的宣傳廣告，畫面幾乎都使用模特兒單手的大拇指與食指呈現「捏夾」動作，呈現出iPhone Air手機的輕薄感。這個宣傳廣告在台灣、美國、日本、法國等國家，都有被放上該國蘋果官網或行銷平台，然而有眼尖的網友發現，唯獨南韓的蘋果官網與各國版本不同。

    根據韓蘋果官網南顯示，原本有模特兒比出「捏手指」動作的宣傳廣告，只剩下展示用iPhone Air手機在畫面中央，並未留下任何有關手部的元素。對於這項特殊改動，蘋果官方並未對此發表任何回應，但反而在各國網路社群平台掀起熱門話題，更釣出熟知南韓特有的社會文化的民眾，分享「捏手指」這手勢被消失的可能原因。

    不少網友指出，「捏手指」在南韓又被稱「Megalia」（메갈리아）手勢，被不少韓男認為是羞辱、嘲諷他們陰莖尺寸的動作，加上一些被極度仇女、厭女的韓男們指控是「極端女權」的組織，曾出現類似手勢和logo，導致這類手勢被南韓的反女性主義運動支持者們大肆抵制，最終成為南韓獨有、保護男性自尊的「禁忌手勢」。

    網友們推測，蘋果或許是為了因應南韓當地特有的社會敏感議題，以及避免掀起輿論，才悄悄把這手勢從南韓官網消失。據悉，過去南韓曾有遊戲廣告、漫畫家或插畫師，曾在作品中使用到類似「捏手指」的動作，慘遭韓男與以反女性主義運動支持者指控「涉嫌歧視與仇男性」，引發激烈批評與反彈，甚至掀起抵制風潮。

    各國網友對此議論紛紛，相關討論傳入台灣社群，令網友們吐槽說，「Apple KR用心守護韓男自尊」、「韓國男權玻璃程度亞洲之最」、「這是 Localization（在地化）教科書級案例」、「超好笑，他們鬧過不只一次笑話了，每次都他們對號入座」、「結果讓大家都知道，只有韓國人在乎這個手勢，那隻手反而特別明顯」。

    不少網友注意到，在各國蘋果官網的iPhone Air廣告中，有一個「捏手指」的手勢，唯獨在南韓官網被消失。（圖擷取自「蘋果Apple」南韓官網）

    不少網友注意到，在各國蘋果官網的iPhone Air廣告中，有一個「捏手指」的手勢，唯獨在南韓官網被消失。（圖擷取自「蘋果Apple」南韓官網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播