iPhone Air廣告「這手勢」在南韓被消失 全網傻眼：韓男這麼玻璃？

蘋果為凸顯iPhone Air的超薄設計，在全球官網同步釋出的宣傳廣告，畫面幾乎都使用模特兒單手的大拇指與食指呈現「捏夾」動作。（圖擷取自「蘋果Apple」台灣官網）

2025/09/11 17:26

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果昨（10）日在秋季發表會，發表有關最新 iPhone 17系列新品，以及推出號稱史上最薄的iPhone Air。消息公開後引發各國果迷與網友關注，除討論各國售價、手機顏色等資訊，眾人還注意到蘋果官網的iPhone Air廣告中，有一個「捏手指」的手勢，唯獨在南韓的官網消失，引發熱烈討論。

據了解，蘋果為凸顯iPhone Air的超薄設計，在全球官網同步釋出的宣傳廣告，畫面幾乎都使用模特兒單手的大拇指與食指呈現「捏夾」動作，呈現出iPhone Air手機的輕薄感。這個宣傳廣告在台灣、美國、日本、法國等國家，都有被放上該國蘋果官網或行銷平台，然而有眼尖的網友發現，唯獨南韓的蘋果官網與各國版本不同。

根據韓蘋果官網南顯示，原本有模特兒比出「捏手指」動作的宣傳廣告，只剩下展示用iPhone Air手機在畫面中央，並未留下任何有關手部的元素。對於這項特殊改動，蘋果官方並未對此發表任何回應，但反而在各國網路社群平台掀起熱門話題，更釣出熟知南韓特有的社會文化的民眾，分享「捏手指」這手勢被消失的可能原因。

不少網友指出，「捏手指」在南韓又被稱「Megalia」（메갈리아）手勢，被不少韓男認為是羞辱、嘲諷他們陰莖尺寸的動作，加上一些被極度仇女、厭女的韓男們指控是「極端女權」的組織，曾出現類似手勢和logo，導致這類手勢被南韓的反女性主義運動支持者們大肆抵制，最終成為南韓獨有、保護男性自尊的「禁忌手勢」。

網友們推測，蘋果或許是為了因應南韓當地特有的社會敏感議題，以及避免掀起輿論，才悄悄把這手勢從南韓官網消失。據悉，過去南韓曾有遊戲廣告、漫畫家或插畫師，曾在作品中使用到類似「捏手指」的動作，慘遭韓男與以反女性主義運動支持者指控「涉嫌歧視與仇男性」，引發激烈批評與反彈，甚至掀起抵制風潮。

各國網友對此議論紛紛，相關討論傳入台灣社群，令網友們吐槽說，「Apple KR用心守護韓男自尊」、「韓國男權玻璃程度亞洲之最」、「這是 Localization（在地化）教科書級案例」、「超好笑，他們鬧過不只一次笑話了，每次都他們對號入座」、「結果讓大家都知道，只有韓國人在乎這個手勢，那隻手反而特別明顯」。

不少網友注意到，在各國蘋果官網的iPhone Air廣告中，有一個「捏手指」的手勢，唯獨在南韓官網被消失。（圖擷取自「蘋果Apple」南韓官網）

