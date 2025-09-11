為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    卡達批以色列襲擊杜哈舉動 扼殺哈瑪斯釋放人質希望

    卡達首相穆罕默德今（11）日批評說，以色列襲擊卡達首都杜哈的舉動，扼殺哈瑪斯釋放人質希望。（法新社）

    卡達首相穆罕默德今（11）日批評說，以色列襲擊卡達首都杜哈的舉動，扼殺哈瑪斯釋放人質希望。（法新社）

    2025/09/11 14:54

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕在以色列9日對哈瑪斯位於卡達首都杜哈的政治總部發動攻擊後，卡達首相穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani）今（11）日批評說，以色列總理納坦雅胡扼殺讓哈瑪斯釋放人質的希望。

    根據美聯社報導，穆罕默德11日在出席聯合國會議前發表此番言論，凸顯他對以色列襲擊的怒火。該攻勢導致至少6人死亡。

    穆罕默德也在10日晚間播出的美國有線電視新聞網（CNN）採訪中表示，襲擊發生當日他正與1名人質的家人見面。他們指望著這次停火調解，除此之外別無希望。

    穆罕默德在採訪中強調，他認為納坦雅胡9日的襲擊行為，徹底扼殺以色列人質獲救的希望。

    卡達和埃及一直是努力促使加薩戰爭停火的關鍵斡旋者。多年來卡達一直在杜哈接待哈瑪斯的政治領導層，部分原因是應美國要求，美國希望哈瑪斯與以色列進行談判。

    目前納坦雅胡尚未回應穆罕默德言論。美聯社認為，以色列攻擊卡達事件使中東地區局勢急劇升級，還有可能破壞旨在結束加薩戰爭、釋放哈瑪斯在加薩囚禁的人質的談判。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播