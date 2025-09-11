卡達批以色列襲擊杜哈舉動 扼殺哈瑪斯釋放人質希望

卡達首相穆罕默德今（11）日批評說，以色列襲擊卡達首都杜哈的舉動，扼殺哈瑪斯釋放人質希望。（法新社）

2025/09/11 14:54

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕在以色列9日對哈瑪斯位於卡達首都杜哈的政治總部發動攻擊後，卡達首相穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani）今（11）日批評說，以色列總理納坦雅胡扼殺讓哈瑪斯釋放人質的希望。

根據美聯社報導，穆罕默德11日在出席聯合國會議前發表此番言論，凸顯他對以色列襲擊的怒火。該攻勢導致至少6人死亡。

請繼續往下閱讀...

穆罕默德也在10日晚間播出的美國有線電視新聞網（CNN）採訪中表示，襲擊發生當日他正與1名人質的家人見面。他們指望著這次停火調解，除此之外別無希望。

穆罕默德在採訪中強調，他認為納坦雅胡9日的襲擊行為，徹底扼殺以色列人質獲救的希望。

卡達和埃及一直是努力促使加薩戰爭停火的關鍵斡旋者。多年來卡達一直在杜哈接待哈瑪斯的政治領導層，部分原因是應美國要求，美國希望哈瑪斯與以色列進行談判。

目前納坦雅胡尚未回應穆罕默德言論。美聯社認為，以色列攻擊卡達事件使中東地區局勢急劇升級，還有可能破壞旨在結束加薩戰爭、釋放哈瑪斯在加薩囚禁的人質的談判。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法