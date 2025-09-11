為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    美政治暴力再升溫　保守派挺川政治評論員柯克遭槍擊

    2025/09/11 04:15

    〔中央社〕CNN及NBC等美國媒體報導，美國總統川普的政壇盟友、保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）今天在猶他谷大學一場活動中遭到槍擊。

    一名發言人告訴美國國家廣播公司新聞網（NBC News），柯克在猶他谷大學（Utah Valley University）演說時槍聲響起，「據我們所知，他被擊中並被安全團隊帶離現場」。

    美國有線電視新聞網（CNN）也報導柯克中槍消息，但不清楚傷勢多嚴重。福斯新聞頻道（Fox News）報導，柯克已送醫治療。

    川普在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「我們必須為柯克祈禱，他遭到槍擊。他是個徹頭徹尾的好人。願上帝保佑他。」

    現場畫面顯示，柯克當時在一頂帳篷下對群眾說話，突然傳來一聲槍響，柯克似乎胸口中彈，隨後身體後仰，現場群眾發出驚叫聲。

    柯克是美國保守派倡議人士、作家及媒體人，並且創立保守派團體「轉折點行動」（Turning Point Action）。（編譯：陳正健）1140911

