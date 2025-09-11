為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    小林鷹之可能出馬!日本自民黨總裁選舉 保守派面臨分裂

    日本前經濟安全保障擔當大臣、眾議員小林鷹之（左），6月25日在總統府晉見總統賴清德（右）。（總統府提供）

    日本前經濟安全保障擔當大臣、眾議員小林鷹之（左），6月25日在總統府晉見總統賴清德（右）。（總統府提供）

    2025/09/11 00:40

    〔駐日特派員林翠儀／東京10日報導〕日本自民黨總裁選舉，各方矚目的5位人選，目前已有前幹事長茂木敏充正式宣布出馬，前經濟安保擔當大臣高市早苗和官房長官林芳正篤定參選，但尚未正式宣布。前經濟安保擔當大臣小林鷹之10日也傳出將加入戰局，可能在下週宣布。至於呼聲極高的農林水產大臣小泉進次郎，則尚未表態。

    小林鷹之今年6月曾率團訪台，他在晉見總統賴清德時表示，他最喜歡的字是「絆」（きずな），意思是「厚重情誼」，此次訪台的主要目的之一，就是再次展現台日間的厚重情誼。台日雙方除有歷史的深厚淵源，在經濟、人員及情感交流等方面，也是心靈相通的夥伴。此外，台日還有戰略層面的「厚重情誼」，日本的重要戰略就是絕對不能讓台灣孤立。

    茂木敏充10日召開記者會，宣布參加臨時總裁選舉，他形容目前的自民黨處於「倒閉」危機，在最糟情況下他選擇站出來承擔，並強調將以2年為目標，讓日本經濟重回復甦軌道。他還提出自民黨的2大改革方向，包括必須提出切實有效的對策，應對物價高漲與經濟成長問題，以及要讓國民清楚看到自民黨重生的樣貌。

    由於自民黨在經過2次大選後，眾、參兩院的席次均未過半，若要繼續執政，勢必得與在野黨合作，擴大執政聯盟。茂木敏充表示，將尋求建立新的聯合政府框架，希望能與日本維新會、國民民主黨進行充分對話。

    至於林芳正已決定參選，即使「岸田派」已解散，但他日前仍拜會前首相岸田文雄，取得他的理解。林芳正的黨政資歷不輸茂木，能力也強，但缺乏領袖魅力，致命傷則是揮之不去的「親中」色彩。

    看好度高居第一的高市早苗，參選意願也很篤定，由於去年參選時為她連署推薦的20名議員中，有9人落馬或離開政壇，有日本名嘴說她可能連湊齊推薦人都有困難，但產經新聞報導，高市已找齊20人。

    去年總裁選舉率先表態參選的小林鷹之，今年的行動略有遲疑，由於一般認為他屬於保守派，他的出馬可能造成保守派分裂，但這次他的氣勢不如去年。產經新聞報導，他預定下週宣布出馬。

    小泉進次郎的呼聲也極高，而且受到日本電視媒體歡迎。近日有媒體人在電視節目中說，麻生太郎這次會轉向支持小泉，但這項說法已被打臉。小泉至今尚未表態，但為他帶風向的媒體人不在少數。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播