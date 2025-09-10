為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    恐怖影片曝！瑞典衛生部長在上任記者會突暈倒 重摔在地嚇壞全場

    瑞典新任衛生部長蘭恩9日在記者會上突然暈倒。（圖翻攝自X平台）

    2025/09/10 23:03

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕瑞典新任衛生部長蘭恩（Elisabet Lann）昨天（9日）召開就任記者會時突然暈倒，嚇壞在場不少人，整段經過全被媒體鏡頭拍下，在網上瘋傳掀起熱議。

    綜合外媒報導，現年48歲的蘭恩接任瑞典衛生部長，人事令生效幾小時後，本週二與首相克里斯特森（Ulf Kristersson）、副首相布希（Ebba Busch）等人一同出席記者會。

    蘭恩發表完就任感言後，換另外一名官員致詞，她下秒突然整個人身體往前傾撞倒麥克風講台，直接重摔在地，嚇壞一旁的克里斯特森、布希和一眾記者，布希趕忙上前想將蘭恩服起來，眾人也趕緊幫忙，蘭恩一度昏迷不醒，現場瞬時亂成一片。

    後來蘭恩被送出會場，沒多久後又回來，向媒體解釋是因為血糖下降，苦笑道「這不是一個正常的星期二，當血糖突然下降，就會發生這樣的情況」。據悉蘭恩的頭部倒下後有撞到受到，所幸傷勢並沒有很嚴重。

    蘭恩原本為哥德堡（Göteborg）市議員，在前衛生部長喬韓森（Acko Ankarberg Johansson）本週一（8日）提出辭職後接任其位置。

    瑞典新任衛生部長蘭恩。（圖翻攝自X平台）

