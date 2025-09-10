斬首哈瑪斯行動失敗 以色列駐美大使放話：下次就會成功

以色列9日空襲卡達首都杜哈，試圖炸死哈瑪斯領導人。（法新社）

2025/09/10 21:20

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列9日空襲卡達首都杜哈（Doha），試圖炸死哈瑪斯領導人，雖然未得手，且事後遭到多國譴責，不過以色列駐美大使萊特（Yechiel Leiter）仍放話稱「下次就會抓到他們」。

《路透》報導，以色列駐美國大使萊特週二晚間在福斯新聞（Fox News）的節目「特別報導」（Special Report）上表示：「眼下，我們可能會受到一點批評。他們會克服的，以色列會變的更好。」

萊特接著指出：「如果我們這次沒有抓到他們，下次我們就會做到。」

哈瑪斯說，該組織有5名成員遇害，其中包括首席談判代表哈亞（Khalil al-Hayya）之子，但核心領導人倖存；卡達則指控以色列背信棄義，從事「國家恐怖主義」，並稱有1名安全部隊人員喪生。

以色列空襲卡達後，阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德（Mohammed bin Zayed Al Nahyan）週三旋即出訪卡達。

一名官員私下透露，約旦王儲胡笙王子（Hussein）與沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）也將相繼來訪，這些行程並未事先安排，而是中東地區聲援卡達的實際行動。

