騙取美國人逾百億美元! 華府制裁緬甸、柬埔寨詐騙園區 中籍「黑金3巨頭」入列

美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）8日對緬甸和柬埔寨19個網路詐騙園區實施制裁。（法新社資料照）

2025/09/10 00:53

〔編譯盧永山／綜合報導〕《美國之音》報導，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）8日對東南亞多個網路詐騙園區實施制裁，包括9個緬甸園區以及10個柬埔寨園區，並指控這些詐騙中心利用強迫勞動和暴力，從美國人那裡騙取了逾百億美元。此外，出生於中國、在當地被喻為「黑金三巨頭」的商人佘智江、董勒成和徐愛民及其公司，都因為涉及詐騙案而被列入制裁名單。

美國財政部發布聲明指出，這些詐騙中心利用強迫勞動和暴力，光2024年就騙取了美國民眾上百億美元的資金，較2023年激增66%，他們透過虛假投資網站進行虛擬貨幣詐騙，或用虛假的浪漫關係或友誼關係誘騙受害者，尤其是針對美國人；詐騙中心還利用虛假承諾招募工人，通過債務奴役、暴力及強迫賣淫脅迫其進行詐騙活動。

被制裁的9個緬甸詐騙園區位於緬甸克倫邦妙瓦底鎮水溝谷（位於緬甸與泰國交界處），被制裁的10個柬埔寨詐騙園區位於西哈努克港（也稱西港）等地。

位於水溝谷的巨型詐騙園區亞太新城（Yatai New City），是由佘智江與克倫民族軍（KNA）領導人索奇督（Saw Chit Thu）在2016年創辦。佘智江提供資金、中國建築機械和材料，而索奇督及8000名武裝士兵負責安保。克倫民族軍已是美國的制裁對象。OFAC將佘智江以及幾名克倫民族軍官員納入「特別指定國民」（SDN）名單。

一旦被列入OFAC的SDN名單，該組織或個人的實體資產會被凍結，且任何美國人（含企業）不得與OFAC名單上的對象進行交易，否則即屬違法。

美國財政部說，佘智江1982年出生於中國湖南省，是亞太新城園區的創辦人和最大股東，目前擁有緬甸和柬埔寨國籍，多年來一直使用佘倫凱（Lunkai She）等多個化名活動，經營一個「詐騙中心帝國」。財政部的聲明提到，2022年，佘智江根據中國發布的國際刑警組織紅色通緝令在泰國被捕，此後中國一直尋求將其引渡。

美國財政部也對多家位於柬埔寨西哈努克市的多家實體及其所有人與經營者實施制裁，包括TC資本公司、凱博酒店集團（KB Hotel）以及凱博投資公司（KBX Investment）。

美國財政部說，TC資本公司在西哈努克市擁有金太陽天空賭場酒店（Golden Sun Sky Casino and Hotel）等大樓，在這些設施內從事「虛擬貨幣詐騙和其他非法活動」，非法活動的對象有時是人口販運的受害者。

TC資本公司的創始人董勒成也被納入SDN名單。美國財政部說，他投資於西哈努克市幾個與「現代奴役和虛擬貨幣詐騙」有關的房地產開發項目。董勒成出生於中國雲南省，曾任雲南省政協委員。美國財政部的聲明提到，在移居柬埔寨前，他因為洗錢而於2018年在中國被定罪，並因非法經營網路賭博和行賄而受到調查。

凱博酒店創辦人徐愛民也遭到制裁。他出生於中國廣州，並取得柬埔寨國籍。美國財政部說，徐愛民利用自己與柬埔寨政界人士的關係，逃避對凱博酒店和其他生意的審查。美國財政部的聲明提到，在移居柬埔寨之前，徐愛民於2013年在中國因經營非法網路賭博集團被判處10年監禁，他已遭國際刑警組織發布紅色通緝令，還因洗錢而在香港被通緝。

被美國財政部列入SDN制裁名單的，還包括恆合巴域城房地產公司（Heng He Bavet）和MDS恆合投資公司（MDS Heng He）。美國財政部說，恆合巴域城公司擁有位於柬埔寨巴域城的恆合賭場和相關建築園區，捲入強迫勞動和虛擬貨幣詐騙，並接收了先前與西哈努克市網路詐騙活動有關的員工；MDS恆合開發了位於柬埔寨菩薩省的一個大型虛擬貨幣詐騙園區。

凱博酒店集團董事會成員、恆合巴域城董事陳艾倫和恆合巴域城的共同董事蘇良生也被列入SDN制裁名單。陳艾倫和蘇良生都出生於中國福建省並取得柬埔寨國籍。

美國財政部負責反恐和金融情報的次長赫爾利（John K. Hurley）表示：「東南亞的網路詐騙產業不僅威脅美國人的福祉和財務安全，還使成千上萬的人淪為現代奴隸。

2024年，毫無戒心的美國人因基於東南亞的詐騙而損失逾百億美元。在川普總統與貝森特部長的領導下，財政部將全力使用一切可以使用的工具，打擊有組織金融犯罪，保護美國人免受這些詐騙可能造成的巨大損害。」

