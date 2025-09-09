為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    嗆中國制裁「毫無意義」 石平3點聲明：證明我的言論正確

    遭中國外交部制裁的日本參議員石平。（本報合成，擷取自@liyonyon/X）

    遭中國外交部制裁的日本參議員石平。（本報合成，擷取自@liyonyon/X）

    2025/09/09 14:34

    陳皇寺／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部昨（8）日宣布決定對日本參議員石平實施制裁，包括禁止他與家人入境中國，並凍結他在中國境內的資產，石平因此成為首名遭到中國制裁的日本國會議員。對此，他今（9）日發表三點聲明強硬回擊，表示中方制裁對他來說毫無意義，更不會因此退縮。

    石平今早在社群平台「X」發布聲明表示，關於制裁措施的內容，他本來就未在中國境內持有財產，也沒有赴中訪問的計畫，因此中方所謂「財產凍結」或「禁止入境」的措施，對他而言是毫無意義的舉動，「我更不會因此而畏懼退縮。」

    針對中方制裁理由，包含他在台灣、釣魚台、歷史、新疆、西藏、香港等議題的發言，以及公開參拜靖國神社，石平強調，相關立場「毫無謬誤」，並堅稱將繼續主張其正確性。他更反諷道：「我認為，我的言論遭到中國政府制裁，反而證明了這些言論的正確性。」

    石平最後重申，未來依舊會堅持主張，不作任何退讓地堅守信念繼續發生，並以日本國民及日本國會議員的身分鄭重宣示，將堅決守護日本固有領土釣魚島諸島，且會持續參拜靖國神社。

    現年63歲的石平出生於中國四川成都，早年因文化大革命受到迫害，1982年參與中國民主運動，1989年天安門事件後赴日留學，並於2007年取得日本國籍。

    石平長年批評中共政權，並在台灣、香港、西藏、新疆、南京大屠殺及釣魚台列嶼等議題的立場上與北京對立。2025年2月，他宣布代表日本維新會參選參議院選舉，並於7月20日以比例代表制當選參議員。

