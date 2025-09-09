嗆中國制裁「毫無意義」 石平3點聲明：證明我的言論正確

遭中國外交部制裁的日本參議員石平。（本報合成，擷取自@liyonyon/X）

2025/09/09 14:34

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部昨（8）日宣布決定對日本參議員石平實施制裁，包括禁止他與家人入境中國，並凍結他在中國境內的資產，石平因此成為首名遭到中國制裁的日本國會議員。對此，他今（9）日發表三點聲明強硬回擊，表示中方制裁對他來說毫無意義，更不會因此退縮。

石平今早在社群平台「X」發布聲明表示，關於制裁措施的內容，他本來就未在中國境內持有財產，也沒有赴中訪問的計畫，因此中方所謂「財產凍結」或「禁止入境」的措施，對他而言是毫無意義的舉動，「我更不會因此而畏懼退縮。」

針對中方制裁理由，包含他在台灣、釣魚台、歷史、新疆、西藏、香港等議題的發言，以及公開參拜靖國神社，石平強調，相關立場「毫無謬誤」，並堅稱將繼續主張其正確性。他更反諷道：「我認為，我的言論遭到中國政府制裁，反而證明了這些言論的正確性。」

石平最後重申，未來依舊會堅持主張，不作任何退讓地堅守信念繼續發生，並以日本國民及日本國會議員的身分鄭重宣示，將堅決守護日本固有領土釣魚島諸島，且會持續參拜靖國神社。

現年63歲的石平出生於中國四川成都，早年因文化大革命受到迫害，1982年參與中國民主運動，1989年天安門事件後赴日留學，並於2007年取得日本國籍。

石平長年批評中共政權，並在台灣、香港、西藏、新疆、南京大屠殺及釣魚台列嶼等議題的立場上與北京對立。2025年2月，他宣布代表日本維新會參選參議院選舉，並於7月20日以比例代表制當選參議員。

中国政府の制裁発動に対する声明文



９月８日、中国外務省（外交部）は、日本の参議院議員である私石平に対する制裁措置の発動を発表しました。

これに対し、当事者の私は下記の声明を行います。… — 石 平 （参議院議員） （@liyonyon） September 8, 2025

