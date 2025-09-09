石平成「首位」被制裁日議員 中國百度竟直接稱他「漢奸」

中國最大的搜尋引擎百度百科上，將石平的介紹改成「漢奸」。（取自百度）

2025/09/09 12:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部8日宣布，日本參議員石平長期在台灣、歷史和香港等議題上「大肆散佈虛假訊息」，即日起對他實施制裁，除了禁止他本人和家人進入中國外，也凍結他在中國的資產，石平也成為首名被制裁的日本國會議員。另外，中國最大的搜尋引擎百度百科上，也將石平的介紹改成「漢奸」。

中國百度百科上，目前改以漢奸、日本右翼學者稱呼石平，並立刻將中國外交部昨日制裁內容及評石平的言詞更新在網站上，中國網路也出現大量新聞，其中「日本人也不待見數點忘祖的石平」也衝上熱搜榜。

63歲的石平出生於中國四川，1988年留學日本後不久，由於中國發生天安門學運，決定與中共訣別，2007年歸化日本，以評論中國事務活躍於媒體界，今年獲日本維新會提名參選，七月以比例代表首次當選參議員，上任後積極推動日本制定反間諜法。

中國外交部發言人林劍8日在記者會上宣稱石平長期在台灣、釣魚台、歷史、新疆、西藏、香港等議題上散布謬論，公然參拜靖國神社，嚴重干涉中國內政，損害中國主權和領土完整，「為一己私利，數典忘祖，出賣良知，勾連反華勢力挑釁滋事」，故依據「反外國制裁法」對石平採取「反制措施」，禁止入境中港澳，並凍結資產，石平直系親屬一併適用。

對於遭中共制裁，石平則表示感到「非常光榮」，證明他在做對的事。日本外交部也批評中方的作法是以片面措施，威脅恐嚇與自己立場不同的人士。

