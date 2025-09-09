地球發高燒！ 歐盟證實今年8月「史上第三熱」 致命熱浪野火肆虐全球

歐盟氣候監測機構證實，2025年8月為全球史上第三熱，日本也迎來有紀錄以來最炎熱的夏天。圖為東京築地場外市場，遊客在店家噴灑的水霧中尋求一絲涼意，以應對政府發布的中暑警報。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕法新社報導，歐盟氣候監測機構9日指出，毀滅性的野火與致命的熱浪，標誌著今年8月成為全球有氣象紀錄以來，第三炎熱的8月。科學家警告，這些事件凸顯了因應氣候變遷，並為其致命後果預做準備的急迫性。

歐洲熱浪烤死千人 亞洲同陷高溫

歐盟「哥白尼氣候變遷服務」（Copernicus Climate Change Service）在其每月公報中指出，歐洲西南部在8月經歷了第三波夏季熱浪，法國西南部與伊比利半島尤其嚴重。根據西班牙「卡洛斯三世健康研究所」的統計，該國一場長達16天的熱浪，就造成了超過1100人死亡。與此同時，肆虐西班牙與葡萄牙的野火，更迫使數千人撤離家園。在歐洲之外，西伯利亞、南極部分地區、中國、朝鮮半島、日本與中東，也都經歷了高於平均的氣溫。

報告同時警告，負責吸收大氣多餘熱量、幫助調節地球氣候的全球海洋，其溫度在8月份也逼近歷史最高紀錄。科學家指出，更熱的海洋與日益惡化的極端天氣之間，存在著直接的關聯。哥白尼計畫的氣候戰略主管伯吉斯（Samantha Burgess）表示：「這些事件不僅凸顯了減排的急迫性，更凸顯了適應更頻繁、更強烈極端氣候的關鍵需求。」

哥白尼計畫的數據顯示，今年8月的全球平均氣溫，已比前工業時代高出攝氏1.29度，僅略低於2023年創下的歷史紀錄。科學家警告，看似微小的增幅，實際上已在破壞氣候的穩定性，使得風暴、洪水與其他災難變得更猛烈、也更頻繁。與此呼應的是，英國、日本與南韓的氣象單位，本月稍早也分別宣布，3國今年都經歷了各自有紀錄以來最炎熱的夏天。

