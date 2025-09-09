裸女圖配曖昧對話......川普贈淫魔艾普斯坦「秘密賀卡」曝光？

美國眾議員公布據稱是川普寫給淫魔富豪艾普斯坦的不雅生日賀卡。（美聯社）

2025/09/09 08:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國廣播公司（BBC）等外媒報導，美國國會眾議院監督委員會的民主黨人，週一（8日）公布了一份極具爆炸性的文件：一張據稱是美國總統川普在2003年，送給已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的50歲生日賀卡，其上不僅有性暗示的裸女素描，更有著「願每一天都是另一個美好的秘密」等引人遐想的文字。

這份賀卡是監督委員會上月向艾普斯坦的遺產管理人發出傳票後所取得。民主黨議員隨後在社群平台X上公布了賀卡副本。卡片上畫著一個女性身體輪廓，內部則以模擬對話的形式寫著多行文字，例如川普對艾普斯坦說「我們有些共通點，傑佛瑞」，並在結尾署名前寫道：「一個夥伴是件美好的事。生日快樂——願每一天都是另一個美好的秘密。」監督委員會的民主黨人質疑：「川普談論著他們共享的一個『美好的秘密』。他在隱瞞什麼？公布檔案！」

請繼續往下閱讀...

白宮強烈否認：沒畫圖也沒簽名

白宮新聞秘書李威特萊維特（Karoline Leavitt）對此強烈否認，她堅稱：「我一直以來都說得很清楚，川普總統沒有畫這張圖，也沒有簽署它。」她並表示，總統的法律團隊將繼續積極對《華爾街日報》提起訴訟。今年七月，《華爾街日報》率先披露了這份賀卡的存在，川普當時便稱其為「偽造品」，並向該報記者、出版商乃至新聞集團老闆梅鐸（Rupert Murdoch）提起了高達100億美元（約新台幣3063億）的誹謗訴訟。

在民主黨公布賀卡後，白宮副幕僚長布多維奇（Taylor Budowich）立即在X平台上，張貼了數張川普的真實簽名圖片進行對比，並向新聞集團嗆聲：「這不是他的簽名。準備好你們的支票簿吧，這是誹謗！」

然而，監督委員會的民主黨領袖賈西亞（Robert Garcia）則反擊：「川普總統稱艾普斯坦調查是場騙局，並聲稱他的生日賀卡不存在。現在我們知道，是唐納·川普在說謊，並正盡其所能掩蓋真相。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法