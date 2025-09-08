為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    嚇壞！中國華為問界M8掃描出「水泥柱藏屍」 真相曝光令人傻眼

    中國華為與賽力斯聯合推出的電動車問界M8，近來發生雷達掃描出「水泥柱藏屍」事件，但其實是軟體出錯。（圖擷自微博）

    中國華為與賽力斯聯合推出的電動車問界M8，近來發生雷達掃描出「水泥柱藏屍」事件，但其實是軟體出錯。（圖擷自微博）

    2025/09/08 15:57

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕嚇死人了！中國華為與汽車公司賽力斯聯合推出的電動車問界M8，近來傳出智慧駕駛雷達在地下停車場掃描出「水泥柱藏屍」，讓中國網友驚呼連連，但真相其實是軟體辨識錯誤。

    從中國微博、嗶哩嗶哩（bilibili）流傳的消息可以看到．有問界M8車主開進地下停車場後，赫然發現車載螢幕顯示左前方的柱子裡有人體，隨即引發網路熱議，不少人直呼要趕快報警，還有民眾詢問車主有沒有問到屍臭味。

    不過，有汽車部落客以問界M8實測後，發現人站在水泥柱後面並不會被偵測到，只有露出大半個身子時才會被掃描出來。另外，若用大型紙箱把人整個蓋住，問界M8會將其偵測為路障，根本不會顯示出裡面有人體，因此「水泥柱藏屍」實際為軟體凸槌。

    據了解，問界M8搭載了至高頻（中國稱毫米波）雷達，是為了偵測車外物體的方向和距離，不可能穿透水泥柱並掃描出內部物體；還有中國網友指出這根水泥柱為地下室承重柱，從鋼筋結構來看根本放不下人體。

    中國網友指出這根水泥柱是地下室承重柱，從鋼筋構造來看根本不可能塞得下人體。（圖擷自bilibili）

    中國網友指出這根水泥柱是地下室承重柱，從鋼筋構造來看根本不可能塞得下人體。（圖擷自bilibili）

