為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    法國醫生被控毒害30名病患致12死 最小受害者僅4歲

    被控故意毒害30名患者並致其中12人死亡的法國醫生佩希爾，於今（8）日在貝桑松（Besancon）受審。（法新社）

    被控故意毒害30名患者並致其中12人死亡的法國醫生佩希爾，於今（8）日在貝桑松（Besancon）受審。（法新社）

    2025/09/08 15:57

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕被控故意毒害30名患者並致其中12人死亡的法國醫生佩希爾（Frederic Pechier），於今（8）日在貝桑松（Besancon）受審。據稱他此舉意在炫耀其搶救技能，並敗壞同事名聲。值得注意的是，最小受害者僅4歲。

    根據法新社報導，佩希爾在貝桑松的聖文森診所（Saint-Vincent）和弗朗什-孔泰綜合診所（Franche-Comte）擔任麻醉師，2008年至2017年間，他曾負責兩家診所的病人在可疑情況下心臟驟停，其中12人未能搶救成功。

    佩希爾最小的受害者僅4歲，在2016年1次常規扁桃體手術中2次心臟驟停後倖存下來。而最年長受害者已89歲。

    調查人員於2017年1月展開調查，原因是某位低風險病患在手術過程中發生可疑心臟驟停。佩希爾很快就受到懷疑，2個月後他被拘留並被指控。

    調查人員發現，佩希爾涉嫌篡改同事的「對乙醯氨基酚（paracetamol）」

    藥袋或麻醉藥包，和製造手術室緊急情況，以便他能夠介入並炫耀自己的搶救技能。

    檢察官曼托（Etienne Manteaux）表示，佩希爾總是心臟驟停發生時的第一個反應者，且他總能找到解決辦法。曼托補充，佩希爾被指控毒害健康患者，以傷害與他有衝突的同事。

    對此佩希爾辯稱，大多數中毒事件都是同事的醫療失誤所造成。佩希爾2017年主張，他被指控犯下自己不曾實施的滔天罪行。

    但2019年1項心理評估指出，佩希爾具有「控制欲強的人格」和「反常特質」。

    這場審判預計將持續到12月。佩希爾目前已被禁止行醫，一旦罪名成立，他將面臨終身監禁。

    頗具爭議的是，佩希爾目前並未入獄，而是處於司法監督之下，這是審前拘留的替代措施。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播