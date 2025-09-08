法國醫生被控毒害30名病患致12死 最小受害者僅4歲

被控故意毒害30名患者並致其中12人死亡的法國醫生佩希爾，於今（8）日在貝桑松（Besancon）受審。（法新社）

被控故意毒害30名患者並致其中12人死亡的法國醫生佩希爾（Frederic Pechier），於今（8）日在貝桑松（Besancon）受審。據稱他此舉意在炫耀其搶救技能，並敗壞同事名聲。值得注意的是，最小受害者僅4歲。

根據法新社報導，佩希爾在貝桑松的聖文森診所（Saint-Vincent）和弗朗什-孔泰綜合診所（Franche-Comte）擔任麻醉師，2008年至2017年間，他曾負責兩家診所的病人在可疑情況下心臟驟停，其中12人未能搶救成功。

佩希爾最小的受害者僅4歲，在2016年1次常規扁桃體手術中2次心臟驟停後倖存下來。而最年長受害者已89歲。

調查人員於2017年1月展開調查，原因是某位低風險病患在手術過程中發生可疑心臟驟停。佩希爾很快就受到懷疑，2個月後他被拘留並被指控。

調查人員發現，佩希爾涉嫌篡改同事的「對乙醯氨基酚（paracetamol）」

藥袋或麻醉藥包，和製造手術室緊急情況，以便他能夠介入並炫耀自己的搶救技能。

檢察官曼托（Etienne Manteaux）表示，佩希爾總是心臟驟停發生時的第一個反應者，且他總能找到解決辦法。曼托補充，佩希爾被指控毒害健康患者，以傷害與他有衝突的同事。

對此佩希爾辯稱，大多數中毒事件都是同事的醫療失誤所造成。佩希爾2017年主張，他被指控犯下自己不曾實施的滔天罪行。

但2019年1項心理評估指出，佩希爾具有「控制欲強的人格」和「反常特質」。

這場審判預計將持續到12月。佩希爾目前已被禁止行醫，一旦罪名成立，他將面臨終身監禁。

頗具爭議的是，佩希爾目前並未入獄，而是處於司法監督之下，這是審前拘留的替代措施。

