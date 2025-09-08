為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    索羅門排台內幕曝光！ 學者爆A計畫「只禁台灣」 怕鬧大才改口禁全部

    圖為本週太平洋島國論壇（PIF）主辦地、索羅門群島首都荷尼阿拉的海濱。這場重要的區域峰會，因主辦國在中國影響下，決定排除台灣等長期夥伴與會而引發分裂危機。（法新社）

    圖為本週太平洋島國論壇（PIF）主辦地、索羅門群島首都荷尼阿拉的海濱。這場重要的區域峰會，因主辦國在中國影響下，決定排除台灣等長期夥伴與會而引發分裂危機。（法新社）

    2025/09/08 15:53

    〔編譯陳成良／綜合報導〕本週於索羅門群島登場的太平洋島國論壇（PIF）年度峰會，因主辦國、中國的親密盟友索羅門群島，一反常態地禁止了包含台灣在內的多數「對話夥伴」與會，引發分裂危機。然而，根據英國《衛報》引述專家的最新分析，此舉竟只是一個「B計畫」，其最初更具羞辱性的「A計畫」，是「單獨只排除台灣」。

    學者驚爆排台「B計畫」內幕

    澳洲前外交官、現任羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）太平洋島國計畫主任的索拉（Mihai Sora）向《衛報》揭露，索羅門群島「排除所有夥伴」的決定，其實是一個妥協後的「B計畫」。他指出，索羅門最初的提案，是「單獨只孤立台灣」。索拉分析，此舉「揭示了其背後的動機與意圖，實際上是為了迎合中國的偏好」，但在引發強烈反彈後，才改為看似一視同仁的全面禁止方案。

    紐西蘭重話批評 區域團結現裂痕

    此一決定，已引發台灣在南太的三個友邦——馬紹爾群島、帛琉與吐瓦魯的譴責。紐西蘭副總理兼外長彼得斯（Winston Peters）更罕見向法新社發表重話，稱有「外部勢力」正在干預峰會，是「顯而易見的」。他直言：「外人現在正告訴我們，誰可以當我們的客人。這不是我們太平洋的方式。」儘管先前威脅抵制，但吐瓦魯總理戴斐立（Feleti Teo）最終確認將與紐、澳總理一同出席，預計將共同抗衡中國在會中的影響力。

    《衛報》分析指出，中國近年來已多次試圖影響PIF論壇，去年甚至要求峰會公報刪除有關台灣的文字。澳洲學者索拉更形容，中國已成為此次峰會「房間裡的大象」，雖非成員，卻實質主導了會議。

    然而，也有學者提出另類觀點，奧克蘭理工大學講師德容（Marco de Jong）便認為，排除所有外部噪音，或許有個「一線希望」，能讓太平洋島國真正有機會為自身的集體利益做決定。

