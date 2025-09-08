中國影響力壟罩太平洋島國論壇 引發分裂疑慮

今年太平洋島國論壇峰會在中國影響力介入下，未邀請台美等觀察員和對話夥伴出席，引發爭議。（路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕年度太平洋島國論壇（PIF）10日將在索羅門群島首都荷尼阿拉登場，《法新社》8日稱中國宛如這場峰會中「房間裡的大象」，峰會因中國在該地區日益增長的影響力而蒙上陰影，可能會破壞區域合作。

據報導，今年的峰會特別之處在於，除了包括澳洲和紐西蘭在內的18個成員國外，以往通常還有數十個國家以觀察員或對話夥伴的身份出席，但今年的東道主、中國的親密盟友索羅門群島卻禁止大多數這類夥伴國家與會，這引發外界指責，稱荷尼亞拉是按照北京指示，刻意將長期參與的台灣排除在外。

此舉引發其他太平洋島國的譴責，其中3國在外交上仍承認台灣，包括馬紹爾群島、帛琉和吐瓦魯。觀察家警告，這個問題甚至可能分裂峰會，破壞氣候變遷、衛生、安全和跨國犯罪等各個領域的重要區域合作。

紐西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）告訴《法新社》，外部勢力干預此次峰會「顯而易見」，「現在，外來勢力正在指手畫腳，告訴我們誰可以成為我們的客人。這不符合太平洋地區的行事方式」。

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）太平洋島國研究計畫（Pacific Islands Program）主任、曾派駐索羅門群島的前澳洲外交官索拉（Mihai Sora）表示，中國已成為「房間裡的大象」，「中國正在有效地塑造太平洋島國論壇領袖峰會，但它實際上並不是太平洋島國論壇的成員」。

今年的峰會10日在荷尼阿拉揭開序幕，主要以閉門形式進行，但各領袖可能難以達成共識，除了中國議題外，引發各國摩擦的關鍵問題還包括對論壇區域架構的審查，該架構將決定哪些國家可以參與。跨國安全合作也是如此，成員國不願意為了應對區域問題而放棄它們認為來之不易的主權。

中國將索羅門群島視為其在南太平洋地區最親密的合作夥伴之一，兩國於2022年簽署一項秘密安全協議，中國更在太平洋島國論壇召開前向索羅門群島捐贈警車和裝備。中國駐索羅門群島最高外交官蔡蔚鳴甚至表示，作為該協議一部分部署的中國警務聯絡組，可以協助峰會的安保工作。

北京方面也表示將以某種形式出席此次峰會，但紐西蘭官員告訴《法新社》，他們擔心如果發生這種情況，論壇將「分崩離析」。彼得斯及澳洲外交部長黃英賢和其他官員警告說，禁止對話夥伴可能會影響對太平洋地區的援助。

紐西蘭梅西大學副教授波爾斯（Anna Powles）也警告，北京一方面聲稱沒有以任何方式干涉，並尊重太平洋論壇的中心地位和進程，但另一方面，北京方面又發表一些聲明，這可能會加劇論壇的分裂。

