中國首次制裁日本國會議員 石平：對我毫無影響

2025/09/08 13:22

〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕中國首次因為台灣等問題制裁日本國會議員。中國外交部8日發布對日本參議員石平的制裁，除了禁他本人和家人進入中國，也凍結他在中國的資產。石平是日本維新會參議員，今年7月首次當選，長年在台灣、香港和西藏等議題上發聲。對於中國的制裁，石平表示，這證明他正在做對的事，他感到「非常光榮」。

日本產經新聞報導，中國外交部8日以石平長期在台灣、歷史和香港等議題上「散播虛假言論」。還批評他參拜靖國神社、言行違反中國和台灣是不可分割領土的「一個中國原則」，「嚴重干涉中國內政，對主權和領土完整造成嚴重損害」，依據反外國制裁法，禁止石平入境，並凍結其資產，石平的直系親屬也適用。

石平出生於中國四川，1988年留學日本後不久因為中國發生天安門學運，他決定與中共訣別，2007年歸化日本，石平以評論中國事務活躍於媒體界。今年7月他獲日本維新會提名當選比例代表參議員。上任後積極推動日本制定反間諜法。

對於中國方制裁，石平表示，他已經有十幾年沒去過中國，在中國也沒有財產，所以毫無影響。石平認為，中國可能擔心他會有不利於中國的發言，所以才以制裁來恐嚇他。

