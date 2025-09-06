為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    AI時代首例！Anthropic用盜版書訓練AI天價和解 蘋果挫咧等

    AI新創公司Anthropic公司標誌。（彭博檔案照）

    AI新創公司Anthropic公司標誌。（彭博檔案照）

    2025/09/06 18:28

    〔編譯管淑平／綜合報導〕開發生成式人工智慧（AI）模型的美國新創公司Anthropic，同意支付至少15億美元（約456億台幣），和解因使用盜版書用於訓練AI模型的集體訴訟案。原告律師表示，這起指標性和解，金額遠超過其他已知著作權回復案，「是AI時代首見」。

    另外，美國作家漢醉克斯（Grady Hendrix）、羅伯森（Jennifer Roberson），5日也因作品遭非法用於訓練AI，控告蘋果公司。原告指出，AI從儲存盜版書籍的「影子圖書館」等來源，擷取受版權保護的作品，包括兩名原告的作品，訓練其人工智慧功能Apple Intelligence，卻未經作者同意、標註出處或者付費。原告尋求集體訴訟。蘋果尚未回應此事。

    《法新社》6日報導，根據5日提交的法院文件，和解範圍涵蓋約50萬本書，平均每本賠償約3000美元（約9萬台幣），約為美國著作權法最低損害賠償金額的4倍。依照和解協議，Anthropic將銷毀原始盜版檔案與任何複本，不過，該公司保留其合法購買並掃描的書籍使用權。和解協議尚待法院批准。

    原告律師尼爾森（Justin Nelson）形容，這是「AI時代首見」，金額遠超過既有著作權回復案例。Anthropic副法務長斯里達爾（Aparna Sridhar）回應表示，該公司將持續致力於開發「安全的AI系統」，協助個人與組織擴展其能力、推進科學發現和解決複雜問題。該公司本週宣布完成130億美元募資，估計公司市值達1830億美元。

    此案由作家巴茲（Andrea Bartz）、格雷伯（Charles Graeber）和強生（Kirk Wallace Johnson）提出，指控Anthropic非法複製其著作，來訓練該公司旗下AI聊天機器人Claude。

    美國舊金山聯邦地區法院法官艾索普（William Alsup）6月裁定，無論是利用購得或盜版書籍，AI公司將書本內容用於訓練模型，屬「合理使用」，不過，Anthropic複製逾700萬本盜版書籍，建立一永久性的數位圖書資料庫，不在合理使用範圍，此行為侵犯了著作權。

    美國作家協會（Authors Guild）執行拉森伯格（Mary Rasenberger）表示，這起和解案向AI產業釋出強烈訊息，即以盜版作品訓練AI，將有嚴重後果。

