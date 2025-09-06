曾與習近平共進晚餐！他曝「人民大會堂」3小時真實經歷

中國領導人習近平。（法新社）

2025/09/06 18:18

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名德國網友近日在Reddit發文，分享他曾受邀和中國領導人習近平共進晚餐的經歷。該貼文引發大量國外網友關注與討論，他也一一回答網友的問題。而這篇貼文獲得Reddit的綠標「驗證」，代表極為可信，並非創作文。

原PO日前在Reddit發文，表示自己是一名作家及影音創作者，被德國總統辦公室列入訪問團名單內，之前他也曾與德國駐中國大使館合作，推廣德語給中國高中生。他透露，這場晚宴持續約三小時，地點選在人民大會堂內，場面隆重莊嚴。席間，習近平與德國總統及其核心幕僚同桌而坐，該名網友則被安排在鄰近桌席。晚宴上每桌有約三名翻譯人員服務，每兩位賓客共享一名翻譯。

談及宴席菜色，該網友透露菜單主要是杭州風味佳餚，包括傳統的「宋嫂魚羹」、蟹粉獅子頭、茴香牛肉、番茄燜蝦仁及栗子燉白菜等。飲料則有兩種中國的酒及茶水，餐後還有水果與冰淇淋。雖然菜餚口味不錯，但不是他吃過最好吃的，他最喜歡的則是蟹粉獅子頭。整體來說，宴席更像是文化符號與外交象徵，而非追求食物本身的奢華。

有網友提問，這場與習近平共進晚餐的經歷「好玩嗎？」原PO坦言，整場晚宴氣氛其實相當緊繃，至少對他來說並不輕鬆。「不像是一般放鬆的聚會，即使我喝了兩杯酒，氣氛還是非常正式，一點也沒變。」他形容，現場每個人都非常小心翼翼，對話內容以禮貌寒暄為主，並沒有像西方國宴那樣輕鬆自在的社交氛圍。

另一名網友則好奇問到：「習近平會講笑話嗎？有和你聊天嗎？」對此，原PO回答他僅在餐前與習近平握手，並沒有實際對話。習近平當晚與德國總統以及雙方高層官員坐在主桌上，與其他賓客保持距離。「我觀察到他們有幾次輕聲交談和笑聲，看起來氣氛並非完全拘謹，但沒有人主動走到他面前搭話。」原PO表示，能與習近平近距離互動的僅限於核心外交層級。

也有網友問到安全細節：「有人能帶刀叉靠近元首嗎？會不會有暗殺風險？」原PO坦承他自己當時也想過這個問題，因為進入晚宴現場時，竟然沒有經過明顯的安檢流程，令他頗為意外。「但我相信，不論是德方還是中方，早就對我們這些賓客進行了徹底的背景調查。」他也指出，現場雖然氣氛嚴肅，但秩序井然，顯示背後有嚴密控管。

另一名網友關注對話內容，詢問「整場晚宴大家都聊些什麼？」原PO透露，大多是輕鬆的話題，像是各國飲食、文化與旅行經驗等。「基本上沒人談政治，也沒有提到任何具體外交議題。」不過，他提到一個小插曲：中國副外長曾與另一位官員低聲談論VPN問題，讓他小小驚訝，因為這類話題在中國通常較敏感。

人民大會堂晚宴示意圖。（美聯社）

